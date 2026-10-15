Madagascar: Célébration du 14 octobre à Antsohihy - Hommage à Philibert Tsiranana et appel au réveil national

La Refondation célèbre le 14 octobre à sa manière. Le président de la Refondation de la République de Madagascar (PRRM) et sa délégation se sont retrouvés, hier, à Antsohihy (région SOFIA) pour célébrer cette date historique, désormais hissée au rang du 26 juin.

Un hommage au père de l'indépendance a notamment été rendu à Anahidrano, son village natal, avant un défilé mixte militaro-civil sur le tarmac de l'aéroport d'Antsohihy.

La commémoration, qui a mobilisé la région SOFIA, a été placée sous le signe de la mémoire historique et du réveil national.

Perspective historique

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La matinée a débuté par l'inévitable déplacement en hélicoptère vers Anahidrano, village natal du premier président de la République. Le PRRM y a procédé au dépôt d'une gerbe devant la statue de Philibert Tsiranana, avant de visiter la résidence historique du père de l'indépendance et de rencontrer sa famille.

Une stèle commémorative a également été inaugurée à cette occasion, pour rendre hommage à celui qui demeure associé à la naissance de la République malgache indépendante. Le PRRM a ainsi replacé la commémoration dans une perspective historique, en rappelant l'importance du rôle de Philibert Tsiranana dans la construction nationale.

Mais le message présidentiel ne s'est pas limité au devoir de mémoire. À Anahidrano, le PRRM a également réitéré son appel au réveil du peuple malgache, estimant que Madagascar n'est pas encore véritablement indépendant. Une déclaration qui donne une dimension particulière à cette célébration du 14 octobre, en établissant un lien entre l'héritage historique de l'indépendance et les défis auxquels le pays reste confronté. Cet appel au réveil national a été l'un des principaux messages politiques de la journée.

Cérémonie officielle

Après cette séquence commémorative à Anahidrano, le PRRM et sa délégation ont regagné Antsohihy pour assister à la cérémonie officielle organisée à l'aéroport de la ville. Au menu : une revue militaire et un défilé mixte militaro-civil. Un 26 juin format mini, où les éléments aériens, terrestres et motorisés ont réalisé une démonstration de la force et de l'unité de l'armée.

Cette manifestation constitue le temps fort institutionnel de la journée dans la capitale de la région Sofia. Elle prolonge les cérémonies d'hommage par une démonstration du caractère national de l'événement, auquel les autorités ont associé la population locale. Une population locale qui retrouve aujourd'hui son calme habituel après le départ des nombreuses voitures civiles et militaires embarquant à leur bord ces visiteurs de trois jours.