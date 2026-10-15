Madagascar: RN2 - Les dépassements meurtriers des poids lourds en question

La violence au volant de certains conducteurs de poids lourds transforme la RN2 en un axe à haut risque. Le drame survenu à Antsapazana, près de Moramanga, où sept personnes ont perdu la vie dans une collision entre un camion porte-conteneurs et un taxi-brousse, remet au premier plan la question des dépassements dangereux et du comportement de certains chauffeurs sur cette route stratégique.

« Il y avait un dépassement entre deux camions et je n'ai pas pu esquiver », ce témoignage du chauffeur du taxi-brousse impliqué dans l'accident mortel survenu à Antsapazana résume, à lui seul, le danger auquel sont exposés les usagers de la RN2. Selon son récit, une manoeuvre entre deux poids lourds l'aurait empêché d'éviter la collision.

Les circonstances exactes du drame devront être établies par les enquêteurs, mais ce témoignage soulève une question essentielle : jusqu'où certains conducteurs sont-ils prêts à aller pour gagner quelques minutes sur la route, au mépris de la sécurité des autres ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur cet axe reliant Antananarivo à Toamasina, les dépassements de poids lourds constituent une source majeure d'inquiétude pour les automobilistes, les chauffeurs de taxi-brousse et les passagers. Lorsqu'un camion tente de dépasser un autre véhicule sans disposer d'une visibilité suffisante ou d'un espace de sécurité adéquat, les conséquences peuvent être dramatiques.

Elle se manifeste également par des dépassements hasardeux, le refus de céder le passage, des manoeuvres forcées, ou encore une conduite qui oblige les autres usagers à se déporter dans l'urgence pour éviter une collision. Face à un poids lourd engagé dans un dépassement dangereux, le conducteur d'un véhicule léger ou d'un taxi-brousse se retrouve parfois dans une situation presque impossible. Freiner brutalement, se rabattre sur le bas-côté ou tenter d'éviter l'obstacle peut suffire à provoquer une sortie de route ou un choc frontal.

La cohabitation entre camions, véhicules particuliers, taxis-brousse et autres usagers exige une discipline stricte. Or, lorsqu'un conducteur privilégie la rapidité de son trajet au respect des règles de circulation, c'est l'ensemble des usagers qui se trouve exposé.

La pression du temps peut-elle justifier tous les risques ? La recherche de rentabilité, les délais de livraison, la fatigue et les contraintes liées au transport routier peuvent contribuer à des comportements dangereux. Ces facteurs méritent d'être examinés, sans pour autant servir d'excuse aux infractions. Les autorités, de leur côté, doivent veiller à l'application effective du Code de la route et sanctionner les comportements dangereux.

Des contrôles qui doivent produire des résultats

La répétition des accidents impliquant des poids lourds sur la RN2 appelle une réponse qui dépasse les simples opérations ponctuelles de contrôle. L'état mécanique des camions, le respect des limitations de vitesse et les conditions de travail des conducteurs doivent également retenir l'attention des services compétents. L'aménagement de certains tronçons, l'amélioration de la signalisation et l'identification des zones particulièrement accidentogènes pourraient compléter ces mesures.