Madagascar: Dette publique - Le FMI change les règles du jeu dès 2027

Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale préparent une réforme majeure du cadre de viabilité de la dette des pays à faible revenu. Examinée le 9 septembre 2026 par le Conseil d'administration du FMI, elle introduit une distinction essentielle : le risque de surendettement ne sera plus confondu avec la viabilité de la dette.

Les ratios traditionnels continueront de classer les risques comme faibles, modérés ou élevés, tandis que de nouveaux modèles probabilistes estimeront la probabilité qu'une dette reste viable à moyen terme. Les deux institutions conserveront toutefois une marge d'appréciation dans leurs conclusions. Autre changement important : la dette intérieure pèsera davantage dans l'analyse, avec de nouveaux seuils pour la dette publique globale et un examen de l'exposition des banques nationales à la dette publique.

Nouvelles exigences

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Les seuils appliqués à chaque pays seront recalculés. Selon une simulation fondée sur les Perspectives de l'économie mondiale d'octobre 2025, huit pays auraient des seuils plus élevés, huit autres des seuils abaissés. La réforme prévoit une analyse à long terme, intégrant les besoins de développement et d'adaptation climatique, ainsi qu'un contrôle de la qualité, de l'étendue, de la transparence et de la fiabilité des données sur la dette.

Pour Madagascar, ces évolutions invitent à porter une attention accrue aux engagements publics et à la gestion de l'endettement intérieur. Leur application n'est pas immédiate : le nouveau cadre devrait être utilisé dans les rapports soumis au Conseil d'administration du FMI après la pause estivale de 2027. Une période de transition permettra aux pays de s'y préparer.