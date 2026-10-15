Madagascar: Marché d'Anosibe - Un mort et 8 millions d'ariary emportés par des bandits armés

Une attaque à main armée survenue hier matin au marché d'Anosibe a fait un mort et deux blessés, selon les premières informations. Les assaillants auraient emporté 8 millions d'ariary appartenant à un commerçant venu s'approvisionner.

Le marché d'Anosibe a été le théâtre d'une attaque à main armée meurtrière, hier matin. Le drame s'est produit dans le secteur des grossistes en pommes de terre, où un commerçant aurait été pris pour cible alors qu'il s'apprêtait à régler un achat. Venant de Mahazoarivo, le commerçant transportait une importante somme d'argent. Selon les premières informations, il aurait été suivi par les malfaiteurs avant d'être abattu à bout portant, d'une balle dans la tête, au moment où il effectuait un paiement. Les assaillants ont ensuite pris la fuite avec un butin estimé à 8 millions d'ariary.

L'attaque a également fait d'autres victimes. Deux aides travaillant dans le marché ont été atteints par des tirs. Au total, trois personnes ont été touchées par balles, dont une a perdu la vie. Les autres blessés ont été évacués à l'hôpital HJRA pour recevoir des soins.

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Selon les premiers éléments de l'enquête, un individu armé d'un pistolet aurait ouvert le feu sur le commerçant. Il aurait agi avec plusieurs complices, dont l'un aurait également été aperçu en possession d'une arme à feu. Les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux et une enquête a été ouverte afin d'identifier et de retrouver le ou les auteurs. Les recherches se poursuivent pour faire la lumière sur cette affaire.