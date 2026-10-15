Madagascar: Sainte-Marie - La Réunion - Baisse de 90% des redevances aéroportuaires pour Air Madagascar

L'Aéroport Roland-Garros, à La Réunion, a accordé une baisse de 90% sur les redevances aéroportuaires à la compagnie aérienne nationale Air Madagascar pour sa première année d'exploitation.

Des réductions consécutives de 50% la deuxième année et de 10% la troisième année seront ensuite appliquées pour soutenir le lancement de cette ligne directe reliant La Réunion à l'île de Sainte-Marie. C'est ce qui ressort des discussions menées récemment entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et la direction générale de l'Aéroport Roland-Garros.

De renommée mondiale.

Par ailleurs, les deux parties s'engagent à mener une campagne de promotion de ce joyau écotouristique de Madagascar sur le marché régional, notamment auprès de l'île soeur. Cette réduction dégressive des frais aéroportuaires devrait contribuer à l'allègement du prix des billets d'avion reliant La Réunion et Sainte-Marie, afin de soutenir l'ouverture et la viabilité de la ligne.

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Des retombées économiques positives sont vivement attendues, car les déplacements des voyageurs désirant visiter cette destination de renommée mondiale s'en trouveront grandement facilités. Sainte-Marie est en effet reconnue, entre autres, comme un véritable sanctuaire des baleines à bosse dans l'océan Indien. L'ouverture de cette nouvelle desserte permettra également de renforcer l'interconnexion régionale tout en promouvant les circuits touristiques combinés et la destination « Indianocéanie », une dynamique fortement encouragée par les Îles Vanille, dont Madagascar fait partie.