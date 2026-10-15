Madagascar: Sainte-Marie - La Réunion - Baisse de 90% des redevances aéroportuaires pour Air Madagascar

15 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R.

L'Aéroport Roland-Garros, à La Réunion, a accordé une baisse de 90% sur les redevances aéroportuaires à la compagnie aérienne nationale Air Madagascar pour sa première année d'exploitation.

Des réductions consécutives de 50% la deuxième année et de 10% la troisième année seront ensuite appliquées pour soutenir le lancement de cette ligne directe reliant La Réunion à l'île de Sainte-Marie. C'est ce qui ressort des discussions menées récemment entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et la direction générale de l'Aéroport Roland-Garros.

De renommée mondiale.

Par ailleurs, les deux parties s'engagent à mener une campagne de promotion de ce joyau écotouristique de Madagascar sur le marché régional, notamment auprès de l'île soeur. Cette réduction dégressive des frais aéroportuaires devrait contribuer à l'allègement du prix des billets d'avion reliant La Réunion et Sainte-Marie, afin de soutenir l'ouverture et la viabilité de la ligne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des retombées économiques positives sont vivement attendues, car les déplacements des voyageurs désirant visiter cette destination de renommée mondiale s'en trouveront grandement facilités. Sainte-Marie est en effet reconnue, entre autres, comme un véritable sanctuaire des baleines à bosse dans l'océan Indien. L'ouverture de cette nouvelle desserte permettra également de renforcer l'interconnexion régionale tout en promouvant les circuits touristiques combinés et la destination « Indianocéanie », une dynamique fortement encouragée par les Îles Vanille, dont Madagascar fait partie.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.