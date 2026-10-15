Madagascar: Assainissement urbain - Ouverture d'un nouveau marché municipal à Andavamamba Ambilanibe

Pour juguler le phénomène récurrent de la vente à la sauvette qui asphyxie les voies publiques de la capitale, la Commune urbaine d'Antananarivo mise sur des infrastructures pérennes.

L'inauguration du nouveau marché à étage d'Ambilanibe, fort de ses 77 box modernes issus d'un partenariat public-privé, offre désormais une solution concrète aux commerçants de rue tout en fluidifiant la circulation.

Face au calvaire quotidien des embouteillages et à l'occupation sauvage des trottoirs à Antananarivo, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) mise sur des solutions pérennes pour réorganiser le commerce urbain. L'inauguration, hier, du nouveau marché d'Ambilanibe apporte une réponse concrète et durable à cette problématique complexe.

Érigé en bord de route, à proximité de la station Shell, cet édifice moderne en dur, à étage, compte 77 box fonctionnels dotés d'un parking. « Fruit d'un partenariat public-privé (3P) exemplaire, ce projet d'envergure offre une véritable opportunité de formalisation. L'infrastructure est désormais accessible à tous et ouverte à divers secteurs d'activité, garantissant aux opérateurs économiques un cadre propice et sécurisé », informe Fabienne Randriampenomanana, responsable de cette nouvelle infrastructure.

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Commodité

Conçu en premier lieu dans un secteur à forte fréquentation piétonne, ce centre commercial répond parfaitement aux attentes des commerçants en leur assurant une visibilité optimale auprès de la clientèle, selon Gilles Randrianatoandro, directeur des marchés auprès de la CUA. L'ouverture de ce marché constitue également une opportunité pour ceux qui souhaitent se lancer dans le secteur du commerce.

Cette concrétisation intervient à un moment stratégique, alors que la proximité des fêtes de fin d'année intensifie habituellement l'occupation sauvage des voies publiques. En complément, la municipalité renforce ses campagnes d'incitation auprès des citoyens pour qu'ils privilégient les marchés couverts. Bien que la mutation des habitudes exige de la patience, les mesures d'accompagnement mises en place par la CUA soutiennent activement cette transition vers un paysage urbain ordonné.