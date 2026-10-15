Madagascar: Pétanque - Mondiaux de Thaïlande - Liva, Balôty, Tendry et Lova gagnent leur billet, les expatriés hors du coup

Au terme d'un processus de sélection rigoureux entamé le 10 octobre au boulodrome d'Ankatso, la Fédération Sport Boules Malgache (FSBM) a officialisé la composition de l'équipe nationale qui représentera Madagascar aux 52es Championnats du monde triplettes messieurs et au 17e Championnat du monde de tir de précision, du 20 au 24 novembre à Khon Kaen, en Thaïlande.

Le quatuor retenu est composé d'Olivier Rakotomanana, dit Liva (CBC), au poste de pointeur, de Faralahy Joseph Urbain Ramanantiaray, alias Balôty (PAC), comme milieu, de Tendry Fitia Fanjamanovofifaliana (CBC) au tir, et de Lova Santamandimby Rakotoarisoa (SBA) en qualité de quatrième joueur. Ce dernier a terminé deuxième au classement général des tireurs.

Une formation équilibrée qui associe jeunesse, automatismes et expérience du très haut niveau. Le regroupement a réuni 35 joueurs, évoluant aussi bien à Madagascar qu'à l'étranger. Après une première phase, seize boulistes avaient été retenus pour l'ultime étape de sélection. Les candidats ont été évalués à travers plusieurs ateliers techniques, notamment la montée-descente, la course au point, le rallye de tir, les épreuves de pointage et de tir en doublette, ainsi que sur leur comportement et leur aptitude à évoluer en équipe.

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Balôty a notamment confirmé son statut de référence au poste de milieu en terminant largement en tête de son secteur. Tendry, champion de Madagascar doublette 2026 et triplette 2026, s'est distingué parmi les meilleurs tireurs, tandis que Liva, médaillé d'or aux Championnats d'Afrique de la zone 4, a dominé la hiérarchie des pointeurs. Quant à Lova, champion du monde en titre en doublette mixte, il apporte une précieuse expérience internationale à l'effectif.

Absence des expatriés

Cette sélection est également marquée par l'absence de plusieurs expatriés pourtant annoncés parmi les prétendants. Tiana Kely, licencié à Décines, n'a pas réussi à détrôner Balôty au poste, très disputé, de milieu. Chez les pointeurs, Toutoune, qui évolue à Maurice, a terminé deuxième derrière Liva. Du côté des tireurs, la concurrence s'est révélée particulièrement relevée : Yves, pensionnaire du club de Décines, n'a pris que la cinquième place du classement, tandis que Zigle, pourtant champion du monde en titre du tir de précision en 2024, a terminé huitième sur neuf concurrents. Ces résultats expliquent l'absence totale de joueurs expatriés dans la sélection finale.

« Les seize joueurs qualifiés pour la deuxième phase ont choisi eux-mêmes leur poste de prédilection. Cinq évoluaient au point, deux au milieu et neuf au tir. À l'issue des différentes évaluations, le meilleur pointeur, le meilleur milieu et le meilleur tireur ont obtenu automatiquement leur place dans l'équipe. Quant au quatrième joueur, son choix relève de la Direction technique nationale, qui tient compte de sa complémentarité avec les trois premiers sélectionnés ainsi que des besoins tactiques de l'équipe », explique Éric Juan Rakotondralambo, directeur technique national de la FSBM.