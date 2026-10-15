Madagascar: Gymnastique - L'experte égyptienne Yara Morsy ouvre la voie de l'aérobic malgache

Madagascar franchit une étape importante dans le développement de la gymnastique en accueillant, pour la première fois, une formation de haut niveau en gymnastique aérobic.

Du 12 au 17 octobre, le gymnase Ankoay, à Ankorondrano, réunit 37 participants, athlètes et entraîneurs issus des régions Analamanga, Vakinankaratra, Boeny et Fénérive-Est, dans le cadre d'un training camp dirigé par l'experte internationale égyptienne Yara Hassan Mostafa Morsy Aboualy. Invitée par l'Union Africaine de Gymnastique, la technicienne égyptienne découvre pour la première fois la Grande Île. Elle s'est montrée particulièrement optimiste quant à l'avenir de la discipline dans le pays.

« Les gymnastes malgaches commencent à découvrir la gymnastique aérobic et je constate déjà un réel potentiel, aussi bien chez les athlètes que chez les entraîneurs. L'engagement affiché durant la formation est très encourageant. Je suis également impressionnée par les efforts déployés par la Fédération malgache de gymnastique pour accompagner les encadreurs et les sportifs. Avec cette dynamique, cette discipline peut avoir un bel avenir à Madagascar », a-t-elle confié.

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Pour sa part, Tsiresy, président de la Commission aérobic, souligne que ce stage constitue une première étape vers une implantation durable de la discipline dans tout le pays. L'objectif est de former un réseau d'entraîneurs capables de transmettre leur savoir-faire dans leurs régions respectives. « Ces techniciens auront aussi pour mission de détecter les jeunes talents afin de les orienter vers le haut niveau », explique-t-il. Parmi les participants figurent notamment des pratiquants venus de la danse, des arts martiaux, du hip-hop et du milieu éducatif, tous animés par la volonté de contribuer à l'essor de cette nouvelle spécialité gymnique à Madagascar.