Afrique de l'Est: JIOI 2027 - Comores - Le CIJ rassuré par l'avancement des travaux

À dix mois de l'échéance, les préparatifs des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) 2027 prennent forme aux Comores. Au terme d'une mission d'inspection de trois jours, du 12 au 14 octobre, le président du Conseil international des Jeux (CIJ), Philippe Hao Thyn Voon, s'est déclaré satisfait de l'évolution des chantiers. Les compétitions sont maintenues du 10 au 19 août 2027.

Les Comores semblent déterminées à tenir leur pari. La visite d'inspection effectuée par la délégation du CIJ a permis de constater l'avancement des travaux sur les principaux sites devant accueillir les Jeux des îles en août 2027. Accompagné de représentants de Madagascar, de Maurice, des Seychelles, de La Réunion et de Mayotte, le président du CIJ, Philippe Hao Thyn Voon, a exprimé son optimisme à l'issue des premières visites. « Il y a deux mois, lors de mon passage aux Comores, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'on veut voir ! », a-t-il déclaré à l'ORTC, mettant en avant les progrès réalisés ainsi que l'accueil réservé à la délégation.

Des infrastructures en chantier

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Le Village des Jeux figure parmi les projets phares de cette organisation. Sur un terrain volcanique présentant des contraintes techniques, 200 villas en dur sont actuellement en construction, pour une capacité annoncée de 800 à 1 000 chambres. Le financement, évalué à 29 millions d'euros, soit environ 14,5 milliards de francs comoriens, est assuré par un consortium de banques locales. Le gymnase omnisports de 2 000 places et la piscine olympique font également partie des infrastructures en cours de réalisation. D'après le COJI, les principaux équipements devraient être livrés au plus tard le 31 mai 2027.

Le défi logistique. Le président du COJI, Mohamed Issimaila, a réaffirmé le maintien des dates officielles, du 10 au 19 août 2027. Dix-huit disciplines sont annoncées. L'organisation d'épreuves à Anjouan et à Mohéli est également envisagée, sous réserve des contraintes logistiques.

La restauration de milliers de participants, avec un besoin estimé à 12 000 repas par jour, et la mobilisation de plus de 250 véhicules figurent parmi les principaux défis. Le COJI lance ainsi un appel aux opérateurs économiques locaux et aux partenaires régionaux pour accompagner l'événement. À dix mois du rendez-vous, les Comores entendent transformer cette échéance sportive en vitrine régionale. Pour Madagascar et les autres îles participantes, le respect du calendrier et la concrétisation des infrastructures seront désormais à suivre de près.