Madagascar: Comédie musicale - Le Roi Lion revient faire battre les coeurs au CCI Ivato

Il y a des histoires dont on ne se lasse jamais. Des récits qui traversent les générations, qui touchent le coeur des enfants comme celui des adultes. C'est toute cette magie qui reviendra sur la scène du CCI Ivato ce dimanche 18 octobre avec la quatrième représentation du Roi Lion : La Comédie Musicale, produite par Okalou.

Après trois spectacles à succès, l'aventure continue. Une fois encore, le public sera invité à plonger au coeur de la savane africaine.

Entre chorégraphies vibrantes, costumes colorés et mélodies inoubliables, le public retrouvera les personnages qui ont marqué plusieurs générations. Mais en marge de l'histoire que tout le monde connaît, c'est surtout le talent des artistes malgaches qui brillera sous les projecteurs. Manantsoa incarnera Simba adulte, aux côtés d'Oliver dans le rôle du jeune lionceau. Mendrika prêtera sa prestance à Mufasa tandis que Gothlieb interprétera Scar. Ismael et Tsinjo donneront vie au duo emblématique Timon et Pumbaa. Une nouveauté marquera cette édition avec l'arrivée de Kanto dans le rôle de Nala adulte.

Chanteurs, danseurs, comédiens et musiciens uniront leurs énergies pour offrir un spectacle rempli d'émotions, de couleurs et de surprises.

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D'ailleurs, pour Okalou, ce rendez-vous représente bien plus qu'une simple représentation. C'est une célébration de la créativité locale, du partage en famille et des arts vivants malgaches. Ce dimanche, les spectateurs ne viendront pas seulement assister à une comédie musicale. Ils viendront rire, chanter, s'émouvoir et, le temps d'un après-midi, retrouver leur âme d'enfant.