Tunisie: Le PDG de la SONEDE dévoile la stratégie proactive pour l'été 2027 à Médenine et Djerba

Lors du Conseil régional des eaux réuni mercredi matin dans le gouvernorat de Médenine sous l'égide de , Hamadi El Habib, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche chargé des eaux, et Walid Tabboubi, gouverneur de Médenine, le président-directeur général de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), Abdelhamid Menja, a confirmé que la société s'emploie à préparer un plan proactif pour l'été 2027 dans le gouvernorat de Médenine, comprenant plusieurs programmes et activités. Ces derniers, précise-t-il, seront exécutés par les districts de la SONEDE et le commissariat régional au développement agricole dans le but de surmonter les difficultés de l'été écoulé après la hausse des températures et l'augmentation consécutive de la consommation d'eau et d'électricité.

Menja a expliqué qu'il sera procédé, dans le cadre de la préparation de l'été prochain, au forage de deux puits sur l'île de Djerba et à leur mélange avec les eaux de dessalement pour couvrir le déficit hydrique. Il sera également question de renouvellement des compteurs et des conduites selon un programme pour lequel ont été alloués des crédits dépassant 9 millions de dinars.

Au programme aussi, le forage de 5 nouveaux puits dans le gouvernorat de Médenine pour limiter le déficit de la balance hydrique et parachever différents travaux. Parmi ces travaux le responsable a évoqué la pose de conduites afin de renforcer les ressources hydrauliques provenant de la station de Zarat pour en faire profiter le gouvernorat de Médenine.

Et ce, dans le but de couvrir le déficit qui a atteint 12% durant l'été. Ceci s'accompagnera d'un travail sur l'amélioration du rendement des réseaux et la limitation des pertes d'eau causées par les fuites et les compteurs en panne, aux côtés de l'acquisition de groupes électrogènes pour assurer le fonctionnement minimum des stations de pompage en cas de coupure, et particulièrement lors des heures de pointe de la consommation d'électricité.

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Menja a expliqué que l'expérience pilote des compteurs intelligents ayant débuté sur l'île de Djerba, a eu un impact positif au niveau de la maîtrise des fuites et de la consommation, signalant l'obtention du financement propre à l'extension de la station de dessalement de l'eau à Zarat, tandis que les discussions se poursuivent avec les bailleurs de fonds pour l'extension de la station de dessalement de l'eau de mer sur l'île de Djerba.

Il a indiqué l'élargissement de l'adoption de ces compteurs intelligents avec le lancement de l'adoption d'un nouveau modèle de compteurs permettant de contrôler la quantité à distance. Il a précisé qu'il s'agit d'une orientation que la société adoptera dans le cadre de l'adoption des technologies modernes et de la numérisation. Cependant ceci est tributaire du lancement du projet d'amélioration de l'efficacité des réseaux dans le Grand Tunis et un autre à Sfax, Tozeur, Kebili et Djerba.

Le président-directeur général a rappelé que les ressources hydrauliques dans le gouvernorat de Médenine proviennent des puits profonds et des stations de dessalement, et ces ressources disponibles dans le district de Médenine sont estimées à 127 000 mètres cubes par jour pour environ 100 000 abonnés, soit un taux de consommation de 240 litres par personne et par jour. Dans le district de Djerba, les quantités produites par jour atteignent 78 000 mètres cubes, répondant aux besoins de 220 000 habitants, mais elles ne répondent pas aux besoins lors du pic de consommation durant l'été.