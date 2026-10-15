Tunisie: Le Croissant-Rouge tunisien lance sa campagne hivernale et ambitionne de former un million d'enfants aux premiers secours

14 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Omar Takrouni, secrétaire général de l'Instance nationale du Croissant-Rouge tunisien et président de l'instance régionale de Zaghouan, a confirmé au micro de Diwan FM que dans le cadre de la célébration du soixantième anniversaire de la fondation de l'organisation et de la préparation à la saison hivernale, le Croissant-Rouge tunisien poursuit la distribution d'aides sociales au profit des familles indigentes dans les différents gouvernorats de la République.

Ces aides consistent en des couvertures en laine, des matelas, des produits de nettoyage et des vêtements d'hiver, avec l'octroi de la priorité aux familles nécessiteuses dans les zones rurales et reculées.

Dans le cadre du même programme, le Croissant-Rouge tunisien s'emploie à renforcer la prévention contre les risques de l'addiction et de la consommation de drogues, à travers l'organisation d'activités de sensibilisation et l'implantation de clubs de premiers secours au sein des établissements éducatifs, en coordination avec les structures concernées. Et ce, dans le but de protéger la jeunesse et de diffuser la culture des premiers secours et de l'action humanitaire.

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Il est à noter que les activités de la célébration du soixantième anniversaire se poursuivent du 7 octobre au 6 novembre, pour englober la plantation d'arbres et l'organisation de sessions de formation en premiers secours et en réanimation cardio-respiratoire, aux côtés de l'action visant à former un million d'enfants aux premiers secours dans les différentes écoles de la République sur une période de six ans.

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