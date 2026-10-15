Tunisie: Lancement du projet « Smart Sustainable Infrastructures » - Durabilité et innovation dans 12 régions tunisiennes

Dans le cadre du programme CréAfrique 2.0, le projet « Smart Sustainable Infrastructures » entend accompagner la transition responsable des entreprises tunisiennes. Déployée dans 12 régions, cette initiative mise sur la RSE, l'innovation et la coopération pour faire émerger des solutions durables adaptées aux réalités locales.

Évaluer les pratiques RSE des entreprises tunisiennes, identifier leurs défis sectoriels et co-créer des solutions durables ancrées dans les réalités du terrain : tel est l'ambitieux objectif du projet national « Smart Sustainable Infrastructures ». Lancée le 2 octobre 2026 au Startup Village à Tunis, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition du programme CréAfrique 2.0, porté par Flow UP Consulting en partenariat avec le UN Global Compact Network Tunisia.

Le projet, qui se poursuivra jusqu'en avril 2027, ambitionne de toucher plus de 500 bénéficiaires, dont des jeunes, des porteurs de projets et plus d'une centaine d'entreprises à travers tout le pays.

Une caravane RSE à la rencontre du tissu économique local

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Pour saisir les spécificités de chaque secteur -- de l'industrie textile aux composants automobiles --, le projet mise sur la proximité. Une Caravane RSE sillonnera ainsi 12 villes tunisiennes (Bizerte, Tunis, Sousse, Mahdia, Sfax, Djerba, Gabès, Tozeur, Sidi Bouzid, Kairouan, Le Kef et Béja). «L'importance de cette tournée est de cerner les problèmes réels rencontrés sur le terrain. Les besoins diffèrent considérablement d'un secteur et d'une région à l'autre », souligne Fatma Attia, responsable du projet et fondatrice de Flow UP Consulting.

Quatre piliers et un laboratoire d'innovation

L'initiative repose sur une démarche collaborative articulée autour de quatre axes majeurs : sensibiliser, mesurer, innover et développer les capacités.Afin de transformer les diagnostics en actions concrètes, le projet crée « l'UGC Innovation Lab », un espace d'expérimentation où entreprises, startups, universitaires et étudiants travailleront de concert. Les solutions développées y seront prototypées et testées avant leur déploiement.

En parallèle, le programme prévoit un accompagnement sur mesure pour 15 projets et startups à fort impact ; La mobilisation de 100 experts et chercheurs pour traiter des thématiques clés telles que l'employabilité, la formation et l'entrepreneuriat ; La rédaction d'un Guide national des bonnes pratiques RSE, élaboré à partir de l'état des lieux réalisé auprès des entreprises et un volet scientifique mené en partenariat avec le Centre d'études et de recherches économiques et sociales (Ceres), débouchant sur la publication de 10 articles scientifiques.

Trois temps forts au calendrier

Après son lancement en octobre, le projet prévoit deux rendez-vous clés à savoir un Hackathon 2.0, prévu les 30 et 31 janvier 2027, pour faire émerger des concepts novateurs.

Le forum « Innovation for Smart Sustainable Infrastructures», organisé les 20 et 21 avril 2027, qui viendra clôturer le programme en présentant les résultats et les solutions développées. En jetant un pont entre le monde académique, le secteur privé et la société civile, le projet Smart Sustainable Infrastructures entend offrir au tissu économique tunisien les outils nécessaires pour réussir sa transition écologique et sociétale.