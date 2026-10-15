Afrique: Jeux olympiques de la jeunesse du 31 Octobre au 13 Novembre - Une compétition grandiose

Créés par le Comité International Olympique (CIO), les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) sont destinés aux jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans. Au-delà de la compétition, ils ont été pensés comme une véritable porte d'entrée vers l'univers olympique et une étape de formation pour les générations futures. Après Singapour, Nankin et Buenos Aires, c'est donc Dakar qui accueille ces Jeux, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

L'histoire des JOJ débute en 2010 à Singapour. Quatre ans plus tard, la ville chinoise de Nankin prend le relais, avant que Buenos Aires, en Argentine, n'accueille la troisième édition en 2018. Dakar s'inscrit ainsi dans la continuité de ces trois rendez-vous, avec la particularité d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire olympique africaine. Initialement programmés en 2022, les Jeux de Dakar ont été reportés à 2026.

Présence massive

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Il y aura environ 206 à 207 délégations, avec environ 2 700 jeunes athlètes. Et 25 disciplines sportives au menu. Pour le Sénégal, la gageure dépasse la seule organisation de compétitions. C'est une occasion de mettre en valeur les capacités d'accueil du pays, de valoriser sa jeunesse et de renforcer son rayonnement international. Le Sénégal inscrit son nom dans une histoire jusqu'ici écrite sans le continent africain comme terre d'accueil de cette compétition.

En plus des épreuves sportives, les athlètes pourront prendre part à un programme d'activités éducatives et culturelles autour de thématiques comme le développement durable, la santé, le respect, l'inclusion ou encore le vivre-ensemble. La Tunisie participera à ces Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 avec une délégation de 42 athlètes (25 garçons et 17 filles) engagés dans 16 disciplines d'après la répartition des 42 athlètes tunisiens en lice selon les spécialités ci-après : Athlétisme (6), Taekwondo (4), Natation (4), Tir (2), Cyclisme (1), Escrime (1), Gymnastique artistique (2), Boxe (1), Judo (1), Wushu (1), Tennis de table (2), Handball de plage (10), Volley-ball de plage (2), Aviron (2), Voile (2), Triathlon (1).