Afrique: Le pays est aujourd'hui une référence dans la lutte contre le terrorisme

ALGER — Le président du Comité des services de renseignement et de sécurité africains (CISSA), chef des services de renseignement libyens, Abdulmajid Ibrahim Abdulkarim, a indiqué, mercredi à Alger, que l'Algérie, qui a beaucoup souffert du terrorisme, est aujourd'hui, grâce à ses enfants dévoués, une référence dans la lutte contre le terrorisme, la qualifiant d'"État très influent sur le continent africain".

Dans une déclaration à l'APS, en marge de sa participation à l'Atelier régional du CISSA, qui se tient à Alger du 12 au 15 octobre courant, M. Abdulmajid Ibrahim Abdulkarim a précisé que l'Algérie s'emploie constamment à lutter contre les fléaux, soulignant que l'accueil de cet atelier régional en est la preuve.

A cette occasion, il a exprimé ses remerciements à l'Algérie pour avoir accueilli cet atelier à un "moment particulièrement important", ainsi qu'à la République sahraouie, qui assure cette année la présidence du bureau régional du CISSA pour l'Afrique du Nord.

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L'intervenant a également assuré qu'il accordait, lors de cette session, "une attention particulière aux évolutions régionales que connaît l'Afrique du Nord, une région marquée par des tensions sur plusieurs questions, notamment le terrorisme, la migration irrégulière, la traite des êtres humains, la criminalité organisée et de nombreuses autres questions touchant à la sécurité des pays de la région".

Après avoir souligné l'importance de cet atelier aux niveaux local et régional, M. Abdulmajid Ibrahim Abdulkarim, a indiqué que cette rencontre visait à examiner et à débattre de plusieurs phénomènes, notamment le trafic de drogue et sa propagation, mettant en évidence l'ampleur de la diffusion de ces substances qui ciblent les populations de la région, en particulier les jeunes.

Dans ce contexte, l'intervenant a indiqué que ce phénomène relevait d'"une action organisée qui s'inscrit dans le cadre de la criminalité organisée et soutenue par des réseaux terroristes qui ciblent la sécurité et la stabilité des États", soulignant que "l'ensemble des services de sécurité et de renseignement sont vigilants".

Il a ajouté que cet atelier s'inscrivait dans cette démarche, d'autant que ces fléaux "accentuent la complexité de la situation dans un contexte marqué par des mutations géopolitiques et géosécuritaires qui font de la région un foyer de tensions".

Le même responsable a également fait remarquer que ces fléaux avaient des répercussions sur le continent européen, notamment sur les pays voisins, ce qui exige, selon lui, "une vigilance accrue, une communication permanente et un échange d'expériences entre tous les pays touchés, à des degrés divers, par ces préjudices".

"L'Afrique est aujourd'hui un tout uni, et le préjudice subi par un pays concerne l'ensemble du continent", a-t-il martelé.