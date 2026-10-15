Afrique: Le CPS félicite le pays d'avoir entièrement débarrassé son territoire des mines antipersonnel

ADDIS-ABEBA — Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a félicité l'Algérie d'avoir entièrement débarrassé son territoire des mines antipersonnel et l'a encouragée à partager son expérience avec d'autres pays africains.

Dans un communiqué adopté à sa 1371e réunion, le CPS de l'UA s'est félicité "des progrès significatifs accomplis par les États membres, avec le soutien de la Commission de l'UA, des CER/MR et des partenaires, en vue de la mise en œuvre de la feuille de route principale de l'UA sur les mesures pratiques pour faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2030", se félicitant en particulier "des efforts déployés par le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, notamment dans le cadre des activités de déminage".

Le CPS félicite, à ce titre, l'Algérie "d'avoir entièrement débarrassé son territoire des mines antipersonnel" et "l'encourage à partager son expérience et son expertise avec d'autres pays africains, que ce soit sur une base bilatérale ou par l'intermédiaire de l'UA".

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Par ailleurs, le CPS a félicité le gouvernement algérien d'avoir accueilli l'édition 2026 de la commémoration du mois d'amnistie en Afrique, qui s'est déroulé les 14 et 15 septembre 2026 à Alger, sous le thème "Promouvoir l'initiative: Faire taire les armes" et "renforcer la paix durable par-delà les frontières grâce au partage d'expériences en matière de contrôle des armes légères et de petit calibre (ALPC) et d'actions de déminage".