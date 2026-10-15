Sénégal: Insécurité alimentaire - L'État verse 135 000 FCFA à 17 200 ménages vulnérables dès vendredi

Le gouvernement lance l'édition 2026 de son Programme de réponse à l'insécurité alimentaire (PSA). Le Fonds de Solidarité nationale (FSN) verse un transfert monétaire à 17 200 ménages de cinq départements, avec le premier paiement prévu vendredi à Bambey.

Dans un communiqué publié ce 14 octobre 2026, le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités renseigne que le programme est piloté par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, via le FSN. Il vise, selon le communiqué, à « atténuer les effets de la soudure sur les ménages les plus vulnérables ». La soudure désigne la période où les réserves alimentaires s'épuisent avant les récoltes suivantes.

Les bénéficiaires ont été identifiés « conformément aux résultats du Cadre harmonisé de 2026 », l'outil d'analyse de la situation alimentaire utilisé dans la région. Les 17 200 ménages se trouvent dans les départements de Bambey, Salémata, Saraya, Matam et Goudiry.

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Le programme est mis en oeuvre avec l'appui de la Banque mondiale, pour une enveloppe globale de 2.322.014.700 FCFA. Chaque ménage recevra « un transfert monétaire unique de 135.000 FCFA pour couvrir ses besoins essentiels ». Il s'agit d'un versement ponctuel, sans mensualités.

Premiers paiements vendredi à Bambey

Selon le communiqué, les paiements « débuteront le vendredi 16 octobre 2026 à partir de 10 heures », à Bambey. Le texte ne précise pas le calendrier dans les quatre autres départements.

Le FSN relie ce lancement aux « fortes pluies enregistrées au cours de l'hivernage », dont les conséquences ont fragilisé de nombreux ménages, « aujourd'hui en quête d'une assistance de l'État ».

Par ce programme, le gouvernement affirme vouloir « renforcer la résilience des populations vulnérables face aux crises alimentaires » et aux effets des changements climatiques. Le communiqué est signé de la Cellule de communication du FSN, à Dakar.