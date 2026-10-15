Sénégal: Le pays mobilise 338 milliards FCFA grâce à son 2e emprunt obligataire de l'année

15 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Demba Dieng

Le Sénégal a clôturé avec succès son second appel public à l'épargne de l'année 2026. Lancée le 23 septembre, l'opération a été clôturée le 13 octobre 2026 avec un montant total mobilisé qui s'élève à 338,2 milliards de FCFA, pour un objectif initial de 200 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 169,1 %.

Le succès de cet appel public, selon le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, témoigne de la confiance des investisseurs, tant institutionnels que privés, dans la qualité de la signature de l'État. Les ressources mobilisées contribueront à couvrir les dépenses budgétaires ainsi qu'à la gestion active et à l'apurement de la dette intérieure, conformément à la loi de finances de l'année 2026.

Cette deuxième opération s'inscrit dans une dynamique cohérente de mobilisation des ressources domestiques et de développement du marché financier sous-régional, en parfaite articulation avec les orientations stratégiques de l'État.

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