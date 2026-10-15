Sénégal: Potentiel économique, port de Ndayane, opportunités de partenariat - Les géants du maritime font cap sur Dakar

Avec 700 km de côte et le port de Ndayane en chantier, Dakar attire les géants du commerce maritime. Ils peaufinent leurs stratégies à travers le renforcement de leurs moyens logistiques et le lancement de nouveaux projets. L'objectif est de mieux se positionner sur le marché.

Le Sénégal est à la croisée des grandes routes maritimes grâce à un potentiel certain en matière de commerce international. Le pays dispose de 700 km de côtes et du port de Dakar, doté d'une position stratégique. Non loin de là, émerge le futur port de Ndayane. Autant de facteurs qui repositionnent le pays sur l'échiquier mondial, aiguisant l'appétit des grands groupes. Parmi eux figure Msc (Mediterranean shipping company), référence du transport de conteneurs. Son président, Diego Aponte, a été reçu, le 8 octobre 2026, à Dakar, par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Les échanges ont porté sur le renforcement des infrastructures portuaires et logistiques du Sénégal, le développement de son potentiel maritime et son intégration aux grandes routes du commerce mondial. Ainsi, le groupe Msc a exprimé sa volonté de renforcer sa présence au Sénégal et de proposer des solutions adaptées aux besoins du pays. Diego Aponte a également réaffirmé la disponibilité du groupe à accompagner la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avant Msc, un autre géant, Cma Cgm, avait manifesté son intérêt pour renforcer ses positions à Dakar. Lors d'une audience avec le chef de l'État à l'occasion de l'Africa Forward, à Nairobi, Rodolphe Saadé a affirmé sa volonté d'accompagner le Sénégal dans sa nouvelle trajectoire de développement. Les secteurs visés sont particulièrement le port de Ndayane et les Zones économiques spéciales (Zes), devenues une politique phare de l'État. Avec une flotte d'environ 700 porte-conteneurs et une présence dans plus de 170 pays, Cma Cgm entend mettre en place des infrastructures structurantes appelées à repositionner le Sénégal comme un hub logistique majeur sur la façade atlantique et à générer durablement de l'activité, des emplois et des recettes pour l'économie nationale.

Au moment où d'autres sont en approche, Maersk œuvre à renforcer sa présence. Il y a quelques mois, la compagnie s'est implantée à Dalifort avec l'un des plus grands entrepôts d'exploitation. Bâti sur une superficie de 5.100 m2, ce site, entièrement optimisé par un système de gestion digital avancé, vise à renforcer la capacité d'entreposage et de distribution dans la région ouest-africaine en répondant aux standards internationaux les plus exigeants, selon Thomas Theeuwes, directeur régional de Maersk pour l'Afrique de l'Ouest.

Hub portuaire

Présent depuis longtemps à Dakar et impliqué dans de grands projets, tels que le port de Ndayane, Dp World (Dubaï port world) est également dans une logique de renforcement de son assise au Sénégal. Dans son rapport d'activités, la compagnie met en avant des ambitions comme la création d'emplois directs et indirects, la contribution significative au Produit intérieur brut (Pib), la dynamisation des chaînes de valeur locales et le renforcement de la compétitivité du Sénégal sur les corridors commerciaux régionaux et internationaux.

Parallèlement, une étude sur l'impact socioéconomique des activités de Dp World au Sénégal révèle que la société émiratie a contribué, en moyenne, à hauteur de 555 milliards de FCfa au Pib du pays et à des recettes fiscales estimées à plus de 112 milliards de FCfa entre 2022 et 2024, sans compter près de 170.000 emplois créés.

Ces intérêts se manifestent dans un contexte où le Sénégal entend s'établir en véritable hub logistique. « Nous voulons faire du Sénégal une plateforme maritime de référence. Inscrite dans l'Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 », cette ambition repose sur plusieurs axes prioritaires : la modernisation des infrastructures portuaires, le développement des corridors logistiques, la promotion d'un transport maritime durable, la sécurisation des espaces maritimes, la formation des ressources humaines et la préservation des écosystèmes », a déclaré le président Faye lors du Forum international sur le développement durable des transports maritimes dans l'économie bleue tenu en juillet 2026.