Sénégal: Le maire invite les écoles restantes à présenter la biographie de leur parrain et le PV du CGE

Ce lundi 13 octobre 2026, le maire de Niakhar (Fatick), Macodou Sène, a invité les directeurs d'écoles de la commune à accélérer le dossier sur le parrainage des établissements scolaires. Pour lui, Niakhar regorge de dignes fils qui méritent de servir de parrains aux différentes écoles du périmètre communal. Il s'exprimait à l'occasion de la remise traditionnelle de fournitures scolaires et de produits hygiéniques aux établissements de la commune.

FATICK - C'est une étape majeure dans le système éducatif de Niakhar et également dans la promotion des figures emblématiques de cette commune du département de Fatick. Hier, le maire Macodou Sène a insisté sur le parrainage des écoles de la localité. « Le Conseil municipal avait estimé qu'il était nécessaire de parrainer les établissements scolaires par d'illustres fils de la commune », a-t-il fait savoir.

Ainsi, il fallait nécessairement, pour chaque établissement, faire une présentation de la vie et l'oeuvre de la personnalité choisie et présenter également le procès-verbal (PV) de l'assemblée générale du comité de gestion de l'école (CGE). Toutefois, selon l'autorité municipale qui s'exprimait en marge de la cérémonie traditionnelle de remise de fournitures et de produits hygiéniques aux établissements scolaires, certaines écoles n'ont pas encore complété leur dossier. « Il y a des écoles qui sont à jour, mais malheureusement, d'autres ne le sont pas. Puisque nous démarrons une nouvelle année, je voudrais inviter vivement le président du Collectif des directeurs d'écoles (Codec) à faire le suivi », a-t-il insisté.

Pour rassurer l'édile de Niakhar, le représentant du Codec, Ngor Sarr, a promis de faire parvenir l'information à l'ensemble de ses collègues. L'enseignant a déclaré : « Je vais en parler au collectif. On fera le point pour que le dossier soit élagué ».

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Pour les fournitures scolaires et les produits hygiéniques destinés aux écoles de la commune, la mairie a dégagé une enveloppe de 12 millions de FCFA. Une légère hausse par rapport à l'édition précédente, où la somme était un peu moins de 11 millions de FCFA. Un geste hautement salué par les bénéficiaires, qui ont constaté « l'arrivée à temps du matériel ». Présent à la rencontre, Cheikh Diagne, adjoint au sous-préfet de Niakhar, a plaidé pour une limitation des jeux et loisirs à l'échelle communale, incitant dans la foulée les parents d'élèves à encourager davantage les enfants dans leurs études.