Sénégal: LDC - Jackson en feu, Assane Diao buteur et blessé

Ce mercredi 14 octobre 2026, plusieurs internationaux sénégalais ont marqué la soirée européenne, pour le meilleur comme pour le pire.

Nicolas Jackson a inscrit un doublé dans la large victoire 6-0 d'Aston Villa contre Fenerbahçe. L'attaquant sénégalais a été décisif et a lancé son équipe vers un succès sans appel. Ibrahim Mbaye a lui aussi brillé en délivrant une passe décisive en 2e période.

Assane Diao a également trouvé le chemin des filets avant de quitter ses partenaires sur blessure, lors de la défaite de Côme 2-3 sur la pelouse de Feyenoord. L'ailier a ouvert le score dès la 18e minute, avant de sortir, touché, dans la foulée. La nature de la blessure n'a pas été précisée, et son état sera à surveiller dans les prochains jours.

Iliman Ndiaye passeur à Manchester

Iliman Ndiaye a délivré une passe décisive, mais cela n'a pas suffi : Manchester City s'est incliné face à Paris 2-4, à domicile.

Entre l'efficacité de Jackson, le but de Diao et la passe décisive de Mbaye, la soirée a offert de belles satisfactions aux supporters des Lions. Reste l'inquiétude autour d'Assane Diao, dont le staff sénégalais attendra des nouvelles.