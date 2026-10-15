Sénégal: LDC - Jackson en feu, Assane Diao buteur et blessé

14 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Ce mercredi 14 octobre 2026, plusieurs internationaux sénégalais ont marqué la soirée européenne, pour le meilleur comme pour le pire.

Nicolas Jackson a inscrit un doublé dans la large victoire 6-0 d'Aston Villa contre Fenerbahçe. L'attaquant sénégalais a été décisif et a lancé son équipe vers un succès sans appel. Ibrahim Mbaye a lui aussi brillé en délivrant une passe décisive en 2e période.

Assane Diao a également trouvé le chemin des filets avant de quitter ses partenaires sur blessure, lors de la défaite de Côme 2-3 sur la pelouse de Feyenoord. L'ailier a ouvert le score dès la 18e minute, avant de sortir, touché, dans la foulée. La nature de la blessure n'a pas été précisée, et son état sera à surveiller dans les prochains jours.

Iliman Ndiaye passeur à Manchester

Iliman Ndiaye a délivré une passe décisive, mais cela n'a pas suffi : Manchester City s'est incliné face à Paris 2-4, à domicile.

Entre l'efficacité de Jackson, le but de Diao et la passe décisive de Mbaye, la soirée a offert de belles satisfactions aux supporters des Lions. Reste l'inquiétude autour d'Assane Diao, dont le staff sénégalais attendra des nouvelles.

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