Afrique: Subventions de la CAF - La Fédération sénégalaise de football pourra compter sur plus de 400 millions de FCFA par an

La Confédération Africaine de Football (CAF) augmente ses aides aux fédérations nationales, et la Fédération sénégalaise de football (FSF) en fait partie. Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a annoncé ce 14 octobre 2026 une hausse de 33 % des subventions annuelles versées aux 54 Associations Membres. Chacune peut désormais recevoir jusqu'à 700 000 dollars par an, soit 408 800 000 FCFA, contre 525 000 jusqu'ici (306 600 000 FCFA).

Pour la FSF, cela représente 175 000 dollars supplémentaires (102 200 000 FCFA) par an par rapport à l'enveloppe précédente. Ce montant est destiné à renforcer la structuration du football national, de la formation des jeunes à la gouvernance.

La progression est nette sur cinq ans. En 2021, chaque association membre touchait 200 000 dollars par an. La somme a ensuite été doublée à 400 000 dollars, puis portée à 525 000 dollars, avant d'atteindre aujourd'hui 700 000 dollars, soit +250 % par rapport à 2021. Au taux de change actuel, l'enveloppe maximale représente environ 400 millions de francs CFA, un chiffre qui varie avec le cours du dollar.

À quoi serviront ces fonds ?

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Selon la CAF, ces ressources supplémentaires doivent permettre aux fédérations de :

· consolider leurs structures de développement du football ;

· investir davantage dans le football des jeunes et le football féminin ;

· améliorer leur administration et leur gouvernance ;

· mettre en place des programmes durables pour les joueurs, les entraîneurs, les arbitres et les autres acteurs du football.

Ces priorités concernent directement le Sénégal. Le pays dispose d'un vivier de talents reconnu, alimenté par les centres de formation et les académies, et d'une dynamique croissante autour du football féminin. Les subventions de la CAF peuvent aider à structurer ces filières.

Ce que cela change pour la FSF

Ce financement est un soutien annuel qui offre une meilleure visibilité budgétaire à la fédération, sous réserve des conditions d'utilisation fixées par la CAF. Il peut contribuer à renforcer les compétences des entraîneurs et des arbitres, à soutenir les compétitions de jeunes et à moderniser les outils de gestion de l'instance.

Cette annonce s'inscrit dans la volonté de la CAF, sous la présidence de Dr Patrice Motsepe et avec l'appui de son Comité Exécutif, de faire du football des 54 Associations Membres un secteur de classe mondiale, durable et plus autonome financièrement.

Les autres hausses annoncées

· Unions zonales (dont l'UFOA-A, qui regroupe la zone dont fait partie le Sénégal) : de 750 000 à 900 000 dollars par an, soit +20 %.

· Association des Clubs Africains (ACA) : de 400 000 à 500 000 dollars.