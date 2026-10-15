Cameroun: Samuel Eto'o visé par une nouvelle plainte pour détournements présumés de fonds publics

Au Cameroun, Samuel Eto'o est de nouveau au coeur d'une controverse judiciaire. Le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), déjà mis en cause dans la gestion des retombées financières de plusieurs matchs amicaux des Lions indomptables, fait désormais l'objet de nouvelles accusations de détournement présumé de fonds publics.

Au coeur du dossier, des paiements effectués à l'occasion de quatre matchs amicaux disputés par les Lions indomptables, parmi lesquels Russie-Cameroun, à Moscou en octobre 2023, ou encore Mexique-Cameroun, la même année.

Selon des documents cités en septembre par plusieurs médias, dont Le Monde et The Times, plus de 567 000 euros auraient été versés sur un compte appartenant à Samuel Eto'o, plutôt que sur celui de la Fécafoot.

Ces accusations avaient rapidement été démenties par Samuel Eto'o, qui affirmait que les transactions contestées avaient été autorisées par les instances compétentes de la fédération.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des accusations de double financement

Mais cette fois, l'Association des clubs amateurs du Cameroun (ACFAC), dont une plainte vient d'être enregistrée par le Tribunal criminel spécial de Yaoundé, pointe un autre problème : le « double emploi ».

Selon cette association, des dépenses déjà prises en charge par l'État, à la demande de la Fécafoot, auraient également été financées par les organisateurs de ces matchs amicaux. Pour l'ACFAC, ces faits seraient constitutifs d'un détournement de fonds publics.

Samuel Eto'o n'a pas encore réagi à ces nouvelles accusations. Ses proches dénoncent toutefois un « acharnement », qu'ils mettent en lien avec ses prises de position en faveur des intérêts du football africain.