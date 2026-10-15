Congo-Kinshasa: Campagne de solidarité nationale - Outil de mobilisation des Congolais en faveur des victimes des crises humanitaires

Lancée le 27 août 2026 à Kinshasa par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Campagne de solidarité nationale à caractère permanent entend apporter une réponse structurée aux besoins des déplacés internes, des sinistrés et des populations les plus vulnérables en République démocratique du Congo.

Portée par le ministère des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, cette initiative repose sur un mécanisme durable d'entraide basé sur les contributions volontaires des citoyens, des entreprises, des institutions publiques et privées ainsi que de la diaspora congolaise.

La ministre d'État aux Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Eve Bazaiba Masudi, présente cette campagne comme un outil destiné à renforcer la solidarité nationale et à mobiliser l'ensemble des forces vives du pays en faveur des personnes touchées par les crises humanitaires et les catastrophes.

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Dans cette édition spéciale de Dialogue Entre Congolais, la ministre revient sur les objectifs de cette campagne, les mécanismes envisagés pour garantir la transparence dans la collecte, la gestion et la distribution des dons, ainsi que sur les stratégies mises en place pour faire de la solidarité nationale un engagement permanent au sein de la société congolaise.

Invitée:

Eve Bazaiba Masudi, ministre d'État chargée des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale.