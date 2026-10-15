Sénégal: FILDAK - L'État veut renforcer le rôle des professionnels du livre

La 18e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique (FILDAK) démarre ce jeudi 15 octobre au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), à Dakar, après huit ans d'interruption. Cette édition de relance s'inscrit dans une volonté de renforcer l'implication des professionnels dans l'organisation du salon et le développement de la filière du livre.

Dans un entretien accordé à l'Agence de presse sénégalaise (APS), le directeur du Livre et de la promotion de la lecture, Ibrahima Lo, a souligné la nécessité de faire davantage confiance aux professionnels de la chaîne du livre pour leur permettre d'assumer pleinement leurs responsabilités dans l'organisation de la FILDAK.

« Il arrive des moments où l'État doit cesser de s'engager lui-même. Il faut faire confiance aux communautés, aux organisations faîtières et leur laisser la possibilité d'assumer leur rôle et leur mission », a-t-il déclaré.

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Cette orientation figure parmi les principales recommandations issues d'un atelier de réflexion organisé en 2023 par la Direction du Livre et de la promotion de la lecture, avec la participation des acteurs de la chaîne du livre et de partenaires marocains. Les échanges avaient notamment porté sur les perspectives de relance de la FILDAK et les moyens de renforcer son ancrage dans le secteur professionnel.

Selon Ibrahima Lo, trois axes majeurs ont été retenus pour l'avenir du salon. Le premier concerne la préservation de son identité, fondée sur la qualité de la production littéraire nationale, africaine et de sa diaspora. Dakar a, selon lui, vocation à demeurer un rendez-vous important pour les écrivains et les acteurs de la création littéraire.

Le deuxième axe porte sur le renforcement des liens entre l'édition et la diffusion, ainsi que sur une meilleure connexion avec les manifestations littéraires de la sous-région, notamment le Salon du livre d'Abidjan, la rentrée littéraire de Bamako et les 72 Heures du livre de Conakry.

Le troisième axe concerne l'appropriation de la FILDAK par les professionnels. Dans cette perspective, un arrêté ministériel pris en 2021 a nommé l'éditeur Abdoulaye Fodé Dione, également président de l'Association des écrivains du Sénégal, au poste de commissaire général chargé notamment de l'administration des salons et de l'édition de la FILDAK de cette année.

La dernière édition de la FILDAK remonte à 2018. Celle prévue en 2020 n'avait pas pu se tenir en raison de la pandémie de Covid-19. Toutefois, durant cette période, l'État a organisé trois éditions du Salon national du livre, à Saint-Louis en 2018, à Dakar en 2021 et à Fatick en 2024.

Par ailleurs, le directeur du Livre et de la promotion de la lecture a insisté sur la nécessité de privilégier la complémentarité entre les différentes initiatives littéraires. Il a notamment cité le symposium littéraire organisé par Promotion du livre et de la lecture (PLL), prévu les 17 et 18 octobre au Centre culturel Blaise Senghor, à Dakar, avec l'accompagnement financier de la Direction du Livre et de la promotion de la lecture.