Sénégal: Pire - 1600 kits de dépistage du cancer du col et du sein offerts aux femmes

Dans le cadre de sa convention avec la commune de Pire, signée en avril 2026, l'Université Iba Der Thiam de Thiès a délocalisé sa journée de dépistage des cancers féminins dans cette localité. Une initiative portée par l'amicale des femmes de l'université et l'ENSA, appuyée par le groupement mobile d'intervention (GMI). Pour cette année le nombre est passé de 800 à 1600 kits offerts aux femmes de Pire.

L'Amicale des femmes de l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) et de l'École Nationale Supérieure d'Agriculture (ENSA) a organisé, ce mercredi 14 octobre, à Pire une journée de dépistage des cancers féminins, avec le soutien technique du Groupement Mobile d'Intervention (GMI) de la Police nationale.

S'exprimant au nom du recteur, le professeur Moustapha Ba, le directeur de la coopération, le professeur Ousmane Guèye, a indiqué que cette activité s'inscrit dans le cadre de la mission de service à la société de l'université. « Le GMI est un partenaire privilégié de l'Université Iba Der Thiam de Thiès avec qui nous entretenons des relations très poussées », a-t-il déclaré, rendant hommage à l'Association des femmes de l'UIDT et de l'ENSA pour cette « belle initiative ».

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Le choix de Pire s'explique par la convention de partenariat signée le 16 avril 2026 entre l'UIDT et la commune, a rappelé le Pr Guèye. Cette convention prévoit, entre autres, la mise en place d'une unité de transformation de produits agricoles dans cette zone spécialisée dans la culture du manioc et l'organisation conjointe d'activités de service à la communauté.

« C'est la troisième fois que nous venons à Pire. Nous avons constaté que nous avons un maire travailleur qui n'hésite pas à s'investir dans la promotion de la santé », a-t-il ajouté. Pour le chef des services administratifs de l'ENSA, Ibrahima Traoré, représentant le directeur, Pr Mamadou Tandiang Diaw, « le dépistage n'est pas juste un acte médical, c'est un acte de sensibilisation, c'est un acte de prévoyance ».

De son côté, la directrice de la communication de l'UIDT et membre de l'amicale des femmes, Touty Diop, s'est dite « très satisfaite » du déroulement, soulignant la forte mobilisation des femmes de Pire. Elle a salué la générosité du GMI qui est passé de 800 kits de dépistage offerts l'an dernier à 1600 kits cette année.

La tournée de dépistage se poursuit mercredi sur le site VCN de l'Université Iba Der Thiam pour les femmes des villages environnants, avant une journée de sensibilisation prévue le 16 octobre.

Le maire de Pire, Mamadou Ndoye Bane, s'est réjoui de l'appui constant que l'université apporte à sa commune à travers la signature d'une convention. Il a invité les femmes à se faire dépister dans les meilleurs délais afin d'éviter des complications.