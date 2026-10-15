Sénégal: Méouane - Les Navétanes suspendus dans la zone des Niayes

15 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Ndiaye

Le sous-préfet de l'arrondissement de Méouane, Abdoulaye Ndiaye, a suspendu le tournoi de football Navétanes dans la zone des Niayes. La décision est rendue publique par arrêté en date du 14 octobre 2026 à travers un arrêté préfectoral.

La décision fait suite à un rapport du commandant de la brigade de gendarmerie de Mboro faisant état de « troubles graves à l'ordre public, de violences et voies de fait, de destruction de biens publics et privés ».

Dans son arrêté, l'autorité administrative indique que le commandant de la brigade de gendarmerie de Mboro est chargé de l'exécution de la mesure, qui sera enregistrée, communiquée et publiée partout où besoin sera ».

Une ampliation de l'arrêté a été adressée au président de l'ODCAV de Tivaouane et au président de la Zone des Niayes.

Après Ngandiouf et Ngaye, les compétitions du mouvement navétane sont arrêtées dans la zone des Niayes pour violence et trouble à l'ordre public.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.