Sénégal: Méouane - Les Navétanes suspendus dans la zone des Niayes

Le sous-préfet de l'arrondissement de Méouane, Abdoulaye Ndiaye, a suspendu le tournoi de football Navétanes dans la zone des Niayes. La décision est rendue publique par arrêté en date du 14 octobre 2026 à travers un arrêté préfectoral.

La décision fait suite à un rapport du commandant de la brigade de gendarmerie de Mboro faisant état de « troubles graves à l'ordre public, de violences et voies de fait, de destruction de biens publics et privés ».

Dans son arrêté, l'autorité administrative indique que le commandant de la brigade de gendarmerie de Mboro est chargé de l'exécution de la mesure, qui sera enregistrée, communiquée et publiée partout où besoin sera ».

Une ampliation de l'arrêté a été adressée au président de l'ODCAV de Tivaouane et au président de la Zone des Niayes.

Après Ngandiouf et Ngaye, les compétitions du mouvement navétane sont arrêtées dans la zone des Niayes pour violence et trouble à l'ordre public.