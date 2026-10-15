Afrique: Tournoi U20 UFOA-A - La succession du pays s'ouvre ce jeudi à Bamako

Le coup d'envoi du tournoi U20 de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (Ufoa-A), prévu du 15 au 30 octobre 2026, sera donné cet après-midi à 16 heures Gmt au stade Mamadou Konaté de Bamako. La succession du Sénégal, sacré en 2024 en Sierra Leone, sera ainsi ouverte.

Devant son public, le Mali entamera la compétition face à la Guinée, dans le groupe A. Déterminées à se qualifier au prochain tour et à décrocher l'un des deux tickets pour la prochaine Can U20, les deux équipes ne se feront aucune concession. Elles voudront coûte que coûte réussir leur entrée et envoyer un signal fort aux autres sélections.

Aussitôt après, le Liberia affrontera la Gambie, à 19 heures, sur la même pelouse. Un duel épique entre deux équipes qui comptent dans leurs rangs de jeunes joueurs athlétiques capables de décider d'un match. En regroupement depuis début septembre, l'équipe nationale U20 du Sénégal est fin prête à remettre son titre en jeu. À quelques heures du coup d'envoi, le sélectionneur Malick Daf a dévoilé la liste des 25 joueurs retenus.

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Quatre joueurs ayant participé aux stages et aux matches amicaux face à la Rd Congo (Souleymane Ba, Mouhamed Niang, Ahmadou Bamba Faye et Cheikh Chérif Guèye) n'ont toutefois pas été retenus. Cinq autres (Birame Faye, Bakary Sagna, Pape Alioune Ndiaye, Boss Ndoye et Cheikh Sadibou Sadio), absents lors de ces deux sorties, figurent dans la liste après avoir participé au dernier regroupement.

Le Sénégal, dont l'ambition est de conserver son titre, jouera aussi sa qualification pour la prochaine Can U20, prévue au Ghana. Placés dans le groupe B, les hommes de Malick Daf affronteront la Mauritanie, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Leur entrée en lice est prévue le 16 octobre à 16 heures face à la Mauritanie.