Ile Maurice: Calendrier scolaire bouleversé - Le NCE reporté, le SC et le HSC maintenus

Le calendrier scolaire est à nouveau perturbé. Dans un communiqué publié hier, le ministère de l'Éducation annonce la suspension des classes les jeudi 15 et vendredi 16 octobre dans tous les établissements préprimaires, primaires et secondaires, publics et privés et dans les écoles pour élèves à besoins éducatifs particuliers, les centres de formation technique et professionnelle (ITET, MITD) ainsi que les cours en ligne du MIE. Les crèches resteront fermées aujourd'hui.

Les examens de Grade 4 et de Grade 5 au primaire, ainsi que ceux du National Certificate of Education au secondaire, prévus jeudi et vendredi à Maurice, Rodrigues et Agaléga, sont reportés.

Si les cours reprennent normalement lundi, les épreuves des Grades 4 et 5 pourraient se tenir les 20 et 21 octobre. La dernière épreuve aurait lieu le 28 octobre, le 29 étant réservé à la correction. Les examens du Primary School Achievement Certificate sont maintenus aux dates prévues.

Les examens du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC) sont aussi maintenus dans les établissements secondaires des trois îles. Après les reports de mardi, les candidats ont pu reprendre leurs épreuves hier.

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Pour les enseignants, un réaménagement est possible sans prolonger l'année scolaire. «C'est gérable. Il y a suffisamment de jours pour tout compléter», estime Vishal Baujeet, président de la Government Teachers Union, à propos des examens du primaire. Les enseignants du secondaire partagent cet avis.

Le ministère dit suivre de près l'évolution de la situation sécuritaire et publiera un nouveau communiqué sur la réouverture des écoles.