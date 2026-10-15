Comores: Calendrier des compétitions dévoilé, le CIJ satisfait des avancées aux îles

Le calendrier général des 12es Jeux des îles de l'océan Indien, prévus du 10 au 19 août 2027 aux Comores, est désormais connu. Sa publication intervient dans le prolongement de la mission du Conseil international des Jeux (CIJ), qui a permis de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs. Si les progrès constatés sur plusieurs chantiers sont encourageants, les organisateurs devront maintenir la cadence pour respecter les échéances fixées.

Les contours des prochains Jeux des îles de l'océan Indien se précisent. Le calendrier général des compétitions a été dévoilé, offrant aux délégations une première vision de la programmation sportive de cette 12e édition, que les Comores accueilleront pour la première fois de leur histoire.

La cérémonie d'ouverture est prévue le mardi 10 août 2027, jour qui marquera également le début du tournoi de football masculin. Celui-ci se poursuivra jusqu'au 18 août, à la veille de la cérémonie de clôture.

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Dès le 11 août, plusieurs disciplines entreront en scène, notamment le badminton, le basketball 5x5, l'haltérophilie et le beach-volley. Les épreuves de natation et de paranatation se dérouleront du 12 au 16 août, tandis que l'athlétisme et le para-athlétisme sont programmés du 14 au 18 août.

L'AirBadminton occupera la période du 15 au 18 août. Le judo et la lutte se disputeront durant les trois dernières journées de compétition, du 16 au 18 août. Le programme prévoit également du basketball 3x3, de la boxe, du cyclisme, du handball, de la pétanque, du taekwondo, du tennis de table, de la voile et du volleyball jeunesse.

Cette première répartition des épreuves permettra aux différentes délégations d'affiner leur préparation, notamment en matière de déplacements, d'encadrement et de participation des athlètes.

Une mission qui conforte le CIJ

La publication du calendrier intervient quelques jours après une nouvelle mission du CIJ aux Comores. Conduite par son président, Philippe Hao Thyn Voon, la délégation a effectué plusieurs visites de terrain et participé à des séances de travail avec les responsables du Comité d'organisation des Jeux des îles (COJI).

Le Village des Jeux, en construction à Moindzaza Djoumbé, a particulièrement retenu l'attention. Les progrès réalisés depuis la précédente visite ont été accueillis favorablement par le président du CIJ. Le projet prévoit la réalisation de 200 villas destinées à accueillir les délégations, avec une livraison annoncée pour le 31 mai 2027.

Les infrastructures sportives, notamment la piscine et le gymnase omnisports de Mitsoudjé, ont également figuré au programme des visites. Ces installations constituent des éléments essentiels du dispositif d'organisation et leur achèvement reste l'un des principaux enjeux des prochains mois.

Le plus difficile reste à concrétiser

Si le bilan de cette mission est encourageant, les défis demeurent importants. Les travaux doivent se poursuivre à un rythme soutenu, tandis que les questions liées à l'hébergement, aux transports, à la logistique et à l'accueil des délégations nécessitent encore une attention particulière.

Le président du COJI, Mohamed Issimaila, a d'ailleurs appelé les entreprises, commerçants, hôteliers et autres acteurs économiques à se mobiliser pour contribuer à la réussite de l'événement.

Pour les organisateurs comoriens, les prochains mois seront décisifs. La publication du calendrier sportif apporte davantage de visibilité, mais c'est désormais sur le terrain que se jouera une grande partie de la réussite de ces premiers Jeux organisés dans l'archipel.

À moins de dix mois de l'ouverture, les Comores avancent dans leurs préparatifs. Reste à transformer les progrès constatés en infrastructures opérationnelles et à réunir les conditions nécessaires pour accueillir les délégations de la région en août prochain.