Sénégal: Dégradation de 1,9% des termes de l'échange au mois de juin

Les termes de l'échange du Sénégal se sont dégradés de 1,9% au cours du mois juin 2026, sous l'effet d'une progression plus marquée des prix à l'importation que de ceux à l'exportation. L'indicateur s'est établi à 1,24, contre 1,26 en mai 2026.

Selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), les prix des produits importés ont augmenté de 2,0% par rapport au mois précédent. Dans le même temps, les prix des produits exportés n'ont progressé que de 0,1%. Cet écart entre les deux évolutions explique le recul des termes de l'échange sur la période considérée.

Cette situation traduit une évolution moins favorable des prix du commerce extérieur pour l'économie sénégalaise. En effet, lorsque les prix à l'importation augmentent plus rapidement que ceux à l'exportation, le rapport entre les prix des biens exportés et ceux des biens importés se détériore.