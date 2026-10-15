Congo-Kinshasa: A Kisangani, malgré le prix plafonné à 44 000 FC, le sac de ciment se vend jusqu'à 60 000 FC

Le prix du ciment poursuit sa hausse à Kisangani, dans la province de la Tshopo, malgré l'accord conclu entre les opérateurs économiques et l'autorité provinciale pour fixer le prix du sac de ciment gris de 42,5 % à 44 000 francs congolais, a dénoncé mercredi 14 octobre le député provincial Roger Ekongo.

Sur le marché, les dernières observations font état de prix variant entre 57 000 et 60 000 francs congolais le sac, tandis que le produit demeure difficile à trouver dans plusieurs points de vente de la ville.

Face à cette situation, le député provincial Roger Ekongo s'inquiète des conséquences de cette flambée sur les ménages et sur les projets de construction. Tout en reconnaissant la rareté du ciment sur le marché, il estime que des mesures urgentes doivent être prises pour soulager la population.

Selon l'élu provincial, le non-respect du prix convenu pénalise particulièrement les citoyens à revenus modestes.

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« Malgré cette mesure prise par l'autorité provinciale, le prix du ciment a continué de grimper. Hier, moi-même, je suis allé chez ATCO, un opérateur libanais bien connu dans la ville. Il vendait le sac à 57 000 francs, et ailleurs, dans d'autres points de distribution, il n'y en avait tout simplement pas », a-t-il déclaré.

Roger Ekongo affirme que cette situation affecte directement le pouvoir d'achat des habitants et freine les initiatives de construction dans la ville.

« Cette flambée, nous l'avons estimée préjudiciable pour le commun des mortels, c'est-à-dire les citoyens moyens. Il y a donc lieu de réagir », a-t-il ajouté.

Le député indique toutefois que des démarches sont en cours pour approvisionner à nouveau la ville.

« Au niveau de l'autorité, des efforts sont en cours pour ramener des stocks de ciment par bateau. On nous a parlé d'un délai d'environ dix jours pour que ces cargaisons arrivent ici. Mais en attendant, que fait-on ? C'est cette situation que nous déplorons. Nous avons demandé une nouvelle implication de l'autorité afin que la question du ciment puisse trouver des solutions, au moins à court terme, dans la ville de Kisangani », a-t-il plaidé.

Alors que la pénurie persiste, les consommateurs et les acteurs du secteur de la construction attendent des mesures capables de stabiliser les prix et de rétablir l'approvisionnement du marché local.