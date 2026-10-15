À l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale célébrée ce jeudi 15 octobre sur le thème « L'émancipation des femmes rurales : construire un avenir résilient avec Beijing+30 ». Selon l'ONU, les femmes rurales jouent un rôle déterminant dans la sécurité alimentaire, mais elles figurent parmi les populations les plus touchées par les effets du changement climatique. Une réalité qui se reflète également dans le quotidien des maraîchères de Kinshasa, confrontées aux dégâts causés par les fortes pluies.

Les femmes maraîchères de Kinshasa contribuent chaque jour à l'approvisionnement de la capitale congolaise en légumes.

Présentes quotidiennement dans leurs champs, ces femmes cultivent diverses denrées vendues dans plusieurs marchés de la capitale.

Au quartier Badiadingi, dans la commune de Mont-Ngafula, elles sont nombreuses à travailler la terre. Cette activité constitue pour elles une importante source de revenus et leur permet de subvenir aux besoins de leurs familles.

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"Avec ce travail, nous payons le minerval pour les enfants et nous trouvons chaque jour à manger. D'autres personnes viennent de Matadi Kibbala, Selembao, de UPN et de partout pour acheter » raconte l'une d'elles.

Cependant, ajoute-t-elle, leur travail est confronté à de nombreux défis, notamment les fortes pluies qui affectent régulièrement leurs exploitations. À chaque épisode pluvieux important, les eaux de ruissellement détruisent une partie des cultures et réduisent les récoltes, mettant en péril leurs moyens de subsistance :

"Quand il pleut, des fois on se cotise pour faire face aux dégâts. Il n'y a personne pour nous aider, pourtant ce que nous faisons est bénéfique pour toute la communauté. Si nous trouvons des gens pour nous aider, notre travail ira de l'avant. »

Face à ces difficultés, les maraîchères plaident pour un meilleur accès aux outils agricoles afin d'améliorer leurs conditions de travail et d'accroître leur production.

La célébration de cette année met en lumière le rôle essentiel de ces femmes dans l'agriculture urbaine et périurbaine ainsi que leur contribution à la sécurité alimentaire de la communauté. Malgré les obstacles auxquels elles sont confrontées, elles continuent d'approvisionner les marchés de Kinshasa en légumes consommés quotidiennement par de nombreux ménages.