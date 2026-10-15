Congo-Kinshasa: Ituri - Le trafic reprend sur la RN27 sous escorte après l'attaque meurtrière de trois chauffeurs

15 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le trafic a repris progressivement mercredi 14 octobre sur la Route nationale 27 (RN27), entre Fataki et Iga-Barrière, dans le territoire de Djugu (Ituri), après les perturbations provoquées la veille par des violences dans cette zone.

Plus de 200 véhicules qui étaient immobilisés à Fataki, Djugu-centre, Pimbo et Jina ont commencé à poursuivre leur voyage sous l'escorte conjointe des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et des Casques bleus de la MONUSCO.

Cette reprise intervient au lendemain d'une attaque attribuée aux miliciens de la Codeco-URDPC. Selon le chef du secteur de Djatsi, Justin Gudza, ces violences ont coûté la vie à trois chauffeurs mardi soir, dont un Somalien, un Kenyan et un Congolais.

Face à cette situation, l'autorité locale appelle les groupes armés à faire preuve de retenue et à respecter leurs engagements en faveur de la paix afin de prévenir de nouveaux incidents sur cet axe routier stratégique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Justin Gudza exhorte également les responsables des associations de chauffeurs à renforcer leur collaboration avec les autorités administratives et sécuritaires. Selon lui, cette coopération est essentielle pour garantir la sécurité des usagers et assurer la libre circulation des personnes et des biens sur la RN27.

La reprise du trafic sous escorte est perçue comme une mesure provisoire visant à rassurer les transporteurs et les voyageurs dans cette partie de l'Ituri encore confrontée à l'insécurité.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.