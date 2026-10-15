Congo-Kinshasa: Ituri - Le trafic reprend sur la RN27 sous escorte après l'attaque meurtrière de trois chauffeurs

Le trafic a repris progressivement mercredi 14 octobre sur la Route nationale 27 (RN27), entre Fataki et Iga-Barrière, dans le territoire de Djugu (Ituri), après les perturbations provoquées la veille par des violences dans cette zone.

Plus de 200 véhicules qui étaient immobilisés à Fataki, Djugu-centre, Pimbo et Jina ont commencé à poursuivre leur voyage sous l'escorte conjointe des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et des Casques bleus de la MONUSCO.

Cette reprise intervient au lendemain d'une attaque attribuée aux miliciens de la Codeco-URDPC. Selon le chef du secteur de Djatsi, Justin Gudza, ces violences ont coûté la vie à trois chauffeurs mardi soir, dont un Somalien, un Kenyan et un Congolais.

Face à cette situation, l'autorité locale appelle les groupes armés à faire preuve de retenue et à respecter leurs engagements en faveur de la paix afin de prévenir de nouveaux incidents sur cet axe routier stratégique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Justin Gudza exhorte également les responsables des associations de chauffeurs à renforcer leur collaboration avec les autorités administratives et sécuritaires. Selon lui, cette coopération est essentielle pour garantir la sécurité des usagers et assurer la libre circulation des personnes et des biens sur la RN27.

La reprise du trafic sous escorte est perçue comme une mesure provisoire visant à rassurer les transporteurs et les voyageurs dans cette partie de l'Ituri encore confrontée à l'insécurité.