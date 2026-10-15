Deux ans après son accession à la tête de la province du Maniema, le gouverneur Moussa Kabwankubi Moïse a répondu mercredi 14 octobre à une question orale avec débat lui adressée par le député provincial Jean-Claude Mutubule. Cet exercice de contrôle parlementaire a permis au chef de l'exécutif provincial de présenter le bilan de son action dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, l'éducation, la santé et la sécurité.

Au chapitre des infrastructures, le gouverneur a indiqué que près de 1 000 kilomètres de routes ont déjà été réhabilités grâce aux ressources issues de la taxe conventionnelle. Selon lui, ces travaux ont permis la réouverture de plusieurs tronçons routiers restés impraticables pendant plusieurs décennies.

Il a également souligné l'amélioration de l'accessibilité entre certains territoires et le chef-lieu provincial, réduisant considérablement les temps de déplacement. Dans le secteur de l'éducation, le gouverneur a évoqué la mise à disposition de deux lots de matériaux destinés à la réhabilitation d'écoles en paille, ainsi que la construction de plusieurs infrastructures, dont une bibliothèque et des bâtiments pour l'inspection scolaire.

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Concernant la sécurité, Moussa Kabwankubi a fait état du renforcement du dispositif communautaire de surveillance à travers l'équipement des Nyumba Kumi, les chefs de dix maisons, en téléphones afin de faciliter la circulation rapide des informations entre la population et les autorités locales. Il a également mentionné l'appui matériel accordé à la police pour améliorer la protection des citoyens.

Un député satisfait des réponses obtenues

À l'issue des échanges, le député provincial Jean-Claude Mutubule s'est dit satisfait des explications fournies par le gouverneur. Tout en saluant les réalisations présentées, il a formulé plusieurs recommandations destinées à améliorer davantage la gestion provinciale.

L'élu a notamment insisté sur la nécessité de renforcer la mobilisation des recettes locales afin de poursuivre les travaux de réhabilitation des routes, dans un contexte marqué par l'absence de rétrocessions régulières du gouvernement central. Il a également recommandé l'achèvement des infrastructures en cours de réalisation ainsi que le renforcement des mesures de sécurité à travers la province.

De son côté, le gouverneur du Maniema a assuré qu'il tiendra compte de ces recommandations dans la conduite de son action gouvernementale.

La mise en œuvre de ces engagements sera suivie de près par les députés provinciaux, qui entendent évaluer les mesures prises pour répondre aux préoccupations soulevées lors de ce débat parlementaire.