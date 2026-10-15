Congo-Kinshasa: 12 ans après les premiers massacres des ADF à Beni, les victimes réclament toujours justice et réparation

Douze ans après les premiers massacres de civils attribués aux combattants des ADF dans la région de Beni, au Nord-Kivu, la douleur reste vive parmi les survivants et les familles des victimes. Le 15 octobre 2014, une trentaine de personnes avaient été tuées dans le quartier Ngadi, à la périphérie de la ville de Beni. Depuis, les violences se sont étendues à d'autres zones, notamment au territoire de Lubero et à la province de l'Ituri.

À l'occasion de ce triste anniversaire, la société civile appelle à préserver la mémoire des victimes et à renforcer les efforts en faveur de la justice, de la réparation des préjudices subis et du retour des personnes déplacées.

Pour Gilbert Kambale, alors président de la société civile de Beni à cette époque, le drame vécu par les populations de cette région ne doit pas être oublié.

« La guerre des ADF est parmi les tragédies oubliées. Pourtant, derrière ces chiffres qui se résument en milliers de personnes que nous avons perdues, il y a des familles détruites, des femmes veuves et des enfants devenus orphelins. De nombreuses victimes ont également besoin d'un accompagnement psychologique et d'une réinsertion socio-économique », témoigne-t-il.

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Les conséquences des violences demeurent particulièrement lourdes pour les femmes victimes d'exactions et leurs enfants. Selon Maître Paulin Maliro, avocat des victimes, de nombreuses familles continuent de faire face à la stigmatisation et au rejet.

« Nous avons des victimes avec des enfants issus des viols, des mariages forcés avec les ADF, qui traversent des situations très difficiles. La conception que ce sont des enfants issus d'une union avec les ADF, leur acceptation pose un grand problème. Leurs mamans sont stigmatisées au jour le jour », explique-t-il.

Douze ans après les premiers massacres de Beni, les victimes continuent ainsi de réclamer la justice et un accompagnement adapté pour surmonter les séquelles laissées par des années de violences. Pour elles, la quête de réparation demeure un combat quotidien.