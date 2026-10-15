Soudan: Arrivée d'un groupe de ressortissants rentrant volontairement de Mauritanie

Un nouveau groupe de citoyens soudanais rentrant volontairement de la République islamique de Mauritanie, composé de 50 personnes des familles et des enfants, est arrivé aujourd'hui à l'aéroport international de Port-Soudan à bord d'un vol de la compagnie Turkish Airlines.

Ils ont été accueillis à l'aéroport de Port-Soudan par le directeur général de l'organe de régulation des affaires des Soudanais à l'étranger dans l'État de la Mer Rouge M. Idris Salem Idris, et par une délégation du ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale.

M. Idriss a souligné que le processus de retour volontaire s'inscrit dans le cadre des efforts continus par l'État pour assurer la protection de ses ressortissants à l'étranger, saluant la coordination étroite entre le ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'organe des expatriés et l'ambassade du Soudan à Nouakchott, qui a abouti à la réalisation de ce vol.

De leur côté, les rapatriés ont exprimé leurs sincères remerciements et leur gratitude envers le gouvernement soudanais, son ambassade en Mauritanie et toutes les autorités officielles pour le suivi attentif et l'accueil généreux dont ils ont trouvé depuis le début des mesures jusqu'à leur arrivée saine et sauve dans la patrie.