Soudan: La Banque centrale du Soudan lance des fonds pour l'énergie solaire et les intrants agricoles

Le gouverneur de l'État du Nord, Gen Abdelrahman Ibrahim a inauguré à Dongola un fonds de financement de l'énergie solaire et des intrants agricoles, doté de 15 milliards de livres soudanaises. Cinq banques y participent : la Bank de Khartoum, la Banque de Solidarité Islamique, la Banque Agricole, la Banque des Agriculteurs et la Banque du Nil.

Le gouverneur a présenté cette initiative comme un signe de reprise du système bancaire soudanais et une composante de « la bataille pour la dignité ». Il a rappelé que l'État du Nord prévoit de cultiver 1,2 million d'acres durant la saison hivernale, dont 320 000 acres de blé, et a estimé que le fonds soutiendrait la sécurité alimentaire nationale et les petits producteurs.

Le directeur de la Banque Centrale à Dongola, Youssef Osman a indiqué que le dispositif vise à élargir l'accès aux services financiers, accroître la production et créer des emplois. Les représentants des banques et des institutions partenaires ont salué une étape en faveur du financement des producteurs, de l'inclusion financière et de la reconstruction.