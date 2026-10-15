Soudan: Al-Eaysir - Aucun élève ne sera tenu responsable des actes de ses proches

15 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khaled Al-Eaysir a affirmé que l'enseignement demeure accessible à tous les enfants du pays et qu'aucun étudiant ne sera sanctionné pour les crimes ou fautes commis par son père ou un proche.

Intervenant à Khartoum, lors d'une conférence consacrée à l'annonce des résultats d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur, il a accusé la milice des Forces de soutien rapide et ses alliés de prétendre fournir des services et organiser des examens dans les zones qu'elles contrôlent. Selon lui, certains enfants de membres et de dirigeants de cette milice ont toutefois passé leurs examens dans des écoles soudanaises.

M. Al-Eaysir y a vu la preuve que le Soudan est un État « mature » et que son peuple refuse d'assimiler les enfants de personnes trompées aux crimes attribués à une milice soutenue de l'étranger. Il a ajouté que, même lorsque des mouvements armés combattaient l'État central, leurs enfants et ceux de certains dirigeants poursuivaient leurs études dans les universités soudanaises, sans que l'État hésite à leur ouvrir l'accès à l'éducation.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.