Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khaled Al-Eaysir a affirmé que l'enseignement demeure accessible à tous les enfants du pays et qu'aucun étudiant ne sera sanctionné pour les crimes ou fautes commis par son père ou un proche.

Intervenant à Khartoum, lors d'une conférence consacrée à l'annonce des résultats d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur, il a accusé la milice des Forces de soutien rapide et ses alliés de prétendre fournir des services et organiser des examens dans les zones qu'elles contrôlent. Selon lui, certains enfants de membres et de dirigeants de cette milice ont toutefois passé leurs examens dans des écoles soudanaises.

M. Al-Eaysir y a vu la preuve que le Soudan est un État « mature » et que son peuple refuse d'assimiler les enfants de personnes trompées aux crimes attribués à une milice soutenue de l'étranger. Il a ajouté que, même lorsque des mouvements armés combattaient l'État central, leurs enfants et ceux de certains dirigeants poursuivaient leurs études dans les universités soudanaises, sans que l'État hésite à leur ouvrir l'accès à l'éducation.