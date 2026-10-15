Congo-Kinshasa: Aucun nouveau cas d'Ebola depuis 21 jours à Tchomia, 4 personnes guéries quittent l'hopital

La zone de santé de Tchomia, en Ituri, totalise vingt et un jours consécutifs sans notifier le moindre cas confirmé de maladie à virus Ebola. Annoncée ce jeudi 15 octobre 2026 par le médecin chef de zone. Cette évolution favorable est accompagnée de la sortie de quatre patients guéris du centre de traitement d'Ebola (CTE) de Kasenyi. Toutefois, les autorités appellent à ne pas relâcher la vigilance.

Bordée par le lac Albert et frontalière de l'Ouganda, la zone de santé de Tchomia figure parmi les foyers importants touchés par l'épidémie en Ituri, aux côtés de Rwampara, Bunia et Mongbwalu. Depuis le début de la riposte, cette entité a enregistré 82 cas confirmés et déploré 36 décès.

Grâce aux efforts conjoints du gouvernement et des partenaires internationaux, aucun nouveau cas n'a été notifié entre le 24 septembre et ce jeudi 15 octobre 2026.

La journée a également été marquée par une note d'espoir avec la sortie joyeuse de quatre personnes guéries qui ont pu quitter le centre de traitement d'Ebola de Kasenyi.

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Appel à la vigilance face au risque de relâchement communautaire

Malgré ce franchissement symbolique des 21 jours, correspondant à la période d'incubation maximale du virus , le médecin chef de zone, le docteur Hervé Bavi, met en garde la population contre tout sentiment de fausse sécurité :

« Toute personne présentant des symptômes de la maladie doit se présenter à notre CTE et la prise en charge est gratuite. »

L'autorité sanitaire insiste sur la stricte continuité des réflexes de prévention : le lavage régulier des mains, l'interdiction de toucher les personnes malades ou leurs dépouilles, ainsi que l'alerte immédiate des structures médicales en cas de symptômes suspects afin d'éviter toute résurgence de la maladie.