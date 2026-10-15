Congo-Kinshasa: UEFA - Wan-Bissaka et Banzuzi brillent, Mukau et Verhaeghe s'inclinent lors de la 2e journée de la Ligue des Champions

15 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Internationaux Congolais ont affiché un bilan partagé, avec deux victoires et deux défaites, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions de l'Union des associations européennes de football, UEFA qui a pris fin ce mercredi 14 octobre 2026. Deux léopards : Bissaka et Banzazi ont gagné avec leurs clubs, deux autres Mukau et Manoel ont perdu.

Sur la liste des joueurs ayants réalisés les résultats positifs, nous avons Aaron Wan-Bissaka et Aston Villa qui ont largement dominé Fenerbahçe, 6 buts à 0, à Villa Park. Le défenseur international congolais a disputé l'intégralité de la rencontre pour la deuxième fois consécutive. De son côté, Ezechiel Banzuzi et le RB Leipzig se sont imposés devant le PSV Eindhoven, 1 but à 0. Le milieu congolais, titularisé pour la première fois, a joué 86 minutes.

En revanche, Ngal'ayel Mukau et Lille ont été battus par Arsenal, 3 buts à 0, à Londres. Titulaire pour la première fois dans cette compétition, Mukau a disputé 72 minutes. Enfin, Manoel Verhaeghe et le Linzer Athletik-Sport-Klub (LASK), club autrichien basé à Linz, se sont inclinés face à Liverpool, 6 buts à 3. Le joueur congolais n'a disputé aucune minute de cette rencontre.

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