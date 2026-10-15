Congo-Kinshasa: Campagne de sensibilisation contre le travail des enfants dans les carrières de pierre à Dibaya

Les structures de la société civile de Dibaya, au Kasai-Central, mènent depuis mardi 13 octobre une campagne de sensibilisation menée auprès des responsables de chantiers de construction et des enfants contre le travail des mineurs dans les carrières d'extraction des pierres.

Cette campagne se déroule sur le site de l'ISTM, dans le groupement de Bena Mvila, à 5 km de Tshimbulu, et vise à rappeler les dispositions légales protégeant l'enfance et garantir le droit à la scolarisation.

Ce, pour faire face à l'ampleur de l'exploitation des enfants dans les sites de fabrication de briques cuites et de concassage de pierres.

Les acteurs de la société civile se sont rendus directement sur ces lieux pour échanger avec les exploitants et les jeunes travailleurs.

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L'objectif final de cette démarche est de lutter contre l'absentéisme scolaire et d'éloigner les enfants des chantiers dangereux qui menacent leur santé physique et leur avenir, a souligné Martin Mutela, coordonnateur territorial de la structure Debout Congolais pour le Développement Durable.

Au cours des échanges, les dispositions légales de la loi portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo ont été explicitement rappelées aux responsables des chantiers.

La société civile insiste pour que les employeurs locaux cessent d'engager des enfants pendant les heures de classe, garantissant ainsi leur présence effective sur les bancs de l'école.