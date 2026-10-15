Congo-Kinshasa: Deux centres de santé confinés à Kanyabayonga après la détection de cas suspects d'Ebola

Deux centres de santé de référence de la cité de Kanyabayonga, situés dans la zone de santé de Kayna (Nord-Kivu), sont soumis à un confinement strict depuis le 2 octobre dernier.

Cette mesure préventive de 21 jours, décidée après la notification de deux cas suspects de maladie à virus Ebola, touche au moins 74 personnes retenues sur place et suscite une vive inquiétude au sein de la population.

Parmi les personnes bloquées à l'intérieur de l'enceinte de ces centres de santé se trouvent du personnel soignant, des malades, cinq femmes enceintes, des garde-malades ainsi que trois nouveau-nés présents au moment du déclenchement du protocole d'isolation.

Cette situation crée une forte tension parmi les habitants, où la présence d'éléments militaires venus filtrer les accès accentue le climat de crise.

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Un habitant de Kanyabayonga exprime l'incompréhension de la communauté :

« Pour un cas suspect au centre de santé de référence de Kanyabayonga, la structure a été fermée. Il y avait également un cas suspect au centre de santé de Singamwambe. Cette structure est aussi fermée jusqu'à présent. Je me demande pourquoi l'on ferme les structures alors qu'il ne s'agit pas encore de cas confirmés. Des militaires contrôlent les mouvements de la population et certaines routes sont barricadées. Cette mesure fait souffrir la population. »

Alors que l'unique cas confirmé d'Ebola dans la zone de santé de Kayna venait d'être déclaré guéri, la détection de deux nouveaux cas suspects a contraint les autorités sanitaires à durcir la surveillance épidémiologique.

Psychose et risque de désaffection des structures de soins

Arrivé à son 13e jour, mercredi 14 octobre, sur les 21 jours prévus par le protocole sanitaire, le confinement impacte lourdement le fonctionnement des infrastructures de soins de la région, notamment les centres de référence Rebois et Singamwambe.

Un responsable sanitaire local tire la sonnette d'alarme sur le climat de psychose qui s'installe. Il redoute qu'à terme, la peur de l'isolement ne provoque une désaffection durable des centres de santé par les malades, dans une région déjà durement frappée par la crise humanitaire et l'insécurité.