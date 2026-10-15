Afrique: Éliminatoires des JO de Los Angeles 2028 - Les Léopards dames de la RDC éliminées par la Côte d'Ivoire

Les Léopards seniors dames de la RDC ont été éliminées ce mardi 13 octobre 2026 par leurs homologues, les Éléphantes de la Côte d'Ivoire, après une double défaite concédée lors du deuxième tour des éliminatoires des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Battues à domicile, le vendredi 9 octobre, au stade TP Mazembe de Lubumbashi, sur le score de 4 buts à 1, les Congolaises se sont de nouveau inclinées le mardi 13 octobre au stade Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan, cette fois sur le score de 3 buts à 0, soit un total de 7 buts encaissés contre un seul marqué sur l'ensemble des deux rencontres.

L'aventure des joueuses de la RDC s'arrête donc à ce stade de la compétition. Pour préparer cette double confrontation décisive, les Léopards dames s'étaient réunies et entraînées seulement deux jours avant le match aller.