Congo-Kinshasa: La Banque mondiale octroie 80 millions USD supplémentaires à la RDC pour intensifier la lutte contre Ebola

La Banque mondiale apporte un nouveau soutien financier de 80 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo pour renforcer la lutte contre l'épidémie de maladie à virus Ebola, a annoncé un communiqué parvenu mercredi 14 octobre à Radio Okapi.

Ce financement vise à consolider la surveillance épidémiologique, la capacité des laboratoires et la prise en charge clinique des patients.

Cette nouvelle enveloppe porte à 426,6 millions de dollars américains le montant total mobilisé par la Banque mondiale pour la riposte globale contre le virus Ebola en RDC, à travers la combinaison de dons existants et de financements concessionnels.

Parallèlement, une dotation de 13 millions de dollars est attribuée aux pays voisins et aux organismes régionaux pour renforcer la sécurité sanitaire transfrontalière dans le cadre du programme régional Préparation, riposte et résilience face aux urgences sanitaires (HEPRR).

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Des délais de détection réduits et un renforcement à Bunia

Les investissements réalisés dans les infrastructures de santé et les laboratoires portent leurs fruits sur le terrain. Les délais de détection des cas suspects sont passés de dix jours au début de l'épidémie à seulement un ou deux jours en septembre 2026, souligne la Banque mondiale.

Selon elle, des experts techniques nationaux ont été déployés d'urgence à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, où les besoins de prise en charge et de surveillance demeurent particulièrement critiques.