Congo-Kinshasa: Musique - Jessica Mushosi Kiil dédie son huitième album à la paix et à l'amour

La chanteuse congolaise Jessica Mushosi Kiil, connue sous le nom de scène « Mamou Africa », a lancé un nouvel album intitulé Peace and Love (« Paix et amour »). À travers cet opus, l'artiste entend promouvoir la paix, l'unité, la solidarité et l'espoir, particulièrement dans un contexte marqué par la persistance des conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), a-t-elle déclaré ce mercredi 14 octobre 2026.

Dans une interview accordée à Radio Okapi, la chanteuse a expliqué que cet album véhicule un message destiné à rapprocher les peuples et à encourager le dialogue face aux divisions et aux violences.

« À travers Peace and Love, je veux transmettre un message d'amour, de paix, d'unité et d'espoir. Nous vivons dans un monde marqué par de nombreux conflits, divisions et souffrances. En tant qu'artistes, nous avons aussi une responsabilité : utiliser notre voix et notre musique pour rapprocher les peuples et rappeler que, malgré nos différences, nous avons beaucoup de choses en commun », a-t-elle déclaré.

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Jessica Mushosi Kiil a précisé que cet album est également un hommage à son pays natal, la RDC, dont elle affirme préserver les racines malgré les 30 années passées en Norvège. Elle a notamment évoqué la situation dans l'Est du pays pour justifier le message porté par ses chansons.

« Peace and Love est une invitation à choisir l'amour plutôt que la haine, le dialogue plutôt que la violence et l'unité plutôt que la division. C'est aussi un album que je dédie à mon pays natal, le Congo, la RDC, qui reste profondément ancré dans mes racines. Comme tout le monde le sait, la guerre continue de sévir dans l'Est du pays », a-t-elle souligné.

L'artiste a indiqué que la paix, l'amour, l'unité, la solidarité et la dignité humaine constituent les principales thématiques de ce huitième album. Elle y aborde également les racines africaines, l'identité et la nécessité de construire un avenir meilleur pour les jeunes.

« J'ai toujours chanté pour le Congo. Le Congo représente mes racines. Dans toute ma musique, il est question de paix, d'amour et du Congo. Cela fait 30 ans que je vis en Norvège et, durant toutes ces années, la guerre n'a jamais cessé dans l'Est du pays », a-t-elle affirmé.

La jeunesse au centre du message

Jessica Mushosi Kiil a également exprimé ses préoccupations concernant les conséquences de la guerre sur les jeunes Congolais, notamment ceux qui grandissent dans les zones touchées par les conflits ou qui sont contraints de se déplacer.

« Imaginez un jeune de 30 ans aujourd'hui, qui n'a connu que la guerre depuis sa naissance, particulièrement dans l'Est du pays. Un jeune qui est né dans la guerre, qui a grandi dans la guerre et qui se retrouve réfugié dans son propre pays. Quel avenir peut-il espérer ? Quand connaîtra-t-il la paix ? Quand pourra-t-il construire son avenir ? », s'est-elle interrogée.

La chanteuse a reconnu qu'elle observe la situation congolaise depuis l'étranger, tout en maintenant des contacts étroits avec les jeunes de son pays. Elle a exprimé sa profonde tristesse face aux difficultés rencontrées par ceux qui vivent dans les zones de conflit ou qui ont trouvé refuge dans les pays voisins après avoir fui les violences.

« J'ai quitté le pays en 1993. Je vois le Congo de loin, même si mes racines y demeurent profondément ancrées. J'observe la situation à distance et je l'analyse à ma manière. Je ne vis pas directement cette réalité. Mais lorsque j'échange avec nos jeunes, avec qui je reste en contact, cela me fait énormément de peine de voir certains d'entre eux réfugiés dans les pays voisins, privés de la possibilité de construire leur avenir », a-t-elle confié.

Pour Jessica Mushosi Kiil, la musique demeure un moyen de sensibiliser les populations et de promouvoir les valeurs de paix, d'amour et de solidarité.

Le nouvel opus Peace and Love succède à Stand Up Africa, sorti cinq ans plus tôt.