Cote d'Ivoire: Sirexe 2026 - Les Pme ivoiriennes à la conquête des marchés miniers et énergétiques

Du 18 au 22 novembre 2026, le Parc des expositions d'Abidjan accueillera la deuxième édition du Salon international des ressources extractives et de l'énergie (Sirexe). Cette rencontre entend mettre en lumière les opportunités offertes aux entreprises ivoiriennes dans les chaînes de valeur des industries minières, pétrolières et énergétiques.

Comment renforcer la participation des entreprises ivoiriennes au développement des industries extractives et énergétiques ? Cette question sera au coeur des échanges de la deuxième édition du Sirexe, placée sous le thème « Industries extractives et énergétiques : quelles infrastructures pour soutenir le développement économique en Afrique ? ».

Au-delà des enjeux liés aux infrastructures, le salon entend accorder une place importante aux conditions permettant aux acteurs nationaux de mieux tirer parti des opportunités économiques de ces secteurs.

Pour les Pme ivoiriennes, les perspectives concernent notamment la sous-traitance, la fourniture de biens et de services, les prestations spécialisées et le développement de solutions techniques adaptées aux besoins des grands opérateurs.

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L'accès à ces marchés suppose toutefois de disposer des capacités nécessaires pour répondre aux exigences de qualité, de sécurité, de compétitivité et de performance attendues par les entreprises minières, pétrolières et énergétiques.

Le contenu local au centre des échanges

Le programme prévisionnel prévoit, le jeudi 19 novembre, plusieurs discussions consacrées au contenu local et au développement des entreprises. Les participants seront notamment invités à réfléchir aux moyens de faciliter l'accès des Pme africaines aux marchés des industries extractives, aux mécanismes favorisant une concurrence équitable entre fournisseurs nationaux ainsi qu'aux enjeux de formation et d'intégration des jeunes dans les métiers du secteur.

Ces échanges doivent permettre de mieux cerner les attentes des donneurs d'ordre, les difficultés rencontrées par les entreprises locales et les leviers susceptibles de favoriser leur intégration dans les chaînes de valeur.

Pour les entrepreneurs, il s'agira également d'identifier les compétences à renforcer, les exigences à anticiper et les partenariats à développer pour améliorer leur positionnement sur ces marchés.

Cette orientation rejoint les priorités du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie en matière de promotion du contenu local. À travers cette dynamique, l'enjeu est de favoriser une participation plus importante des entreprises nationales aux activités liées à l'exploitation et à la valorisation des ressources minières, pétrolières et énergétiques, tout en contribuant au développement du tissu économique ivoirien.

Un cadre de rencontres et d'opportunités

Avec ses conférences, ses panels sectoriels, ses espaces d'exposition et ses rencontres professionnelles, le Sirexe 2026 offrira un cadre d'échanges entre acteurs publics et privés.

Les entreprises pourront y découvrir des solutions, mieux comprendre les évolutions des secteurs concernés et explorer des pistes de coopération en lien avec leurs activités.

En mettant le contenu local au cœur des discussions, cette deuxième édition entend ainsi contribuer à la réflexion sur la place des entreprises ivoiriennes dans le développement industriel.

Du 18 au 22 novembre à Abidjan, le Sirexe constituera une occasion de rapprocher les besoins des opérateurs des capacités des entreprises nationales et de mettre en perspective les conditions d'une participation accrue de ces dernières aux chaînes de valeur des industries extractives et énergétiques.