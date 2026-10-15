Cote d'Ivoire: Filière karité - Un livre blanc en préparation après le premier salon

La première édition du Salon national du karité (Snka) s'est achevée le 14 octobre 2026, à Abidjan, avec l'annonce de nouvelles initiatives pour structurer et valoriser la filière ivoirienne.

Le premier Salon national du karité (Snka) a refermé ses portes le 14 octobre, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, au terme de deux jours d'échanges sur l'avenir de la filière. Productrices, membres des coopératives, industriels, chercheurs et partenaires ont pris part à cette rencontre, à travers des panels, des ateliers et des expositions. Les échanges ont porté sur les moyens pour mieux organiser la filière, développer la transformation locale et accroître la valeur des produits issus du karité ivoirien.

La Première dame, Dominique Ouattara, marraine de l'événement, était représentée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, qui a présidé la cérémonie de clôture. Elle a salué le travail de Kouadio Koné Minafoum, présidente de la Fédération nationale des coopératives de karité de Côte d'Ivoire (Fenkaci) et commissaire générale du salon.

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Elle a notamment appelé à accélérer la modernisation de la filière, à travers la mécanisation et à développer les capacités de transformation. L'objectif est de réduire la pénibilité des tâches auxquelles les femmes sont confrontées, notamment lors de la collecte et de la transformation des noix.

La ministre a également rappelé les débouchés du karité dans plusieurs secteurs, entre autres l'alimentation, la cosmétique et la santé. Autant d'opportunités qui rendent nécessaire une meilleure valorisation de cette ressource et le renforcement des capacités des acteurs locaux. « Le gouvernement demeurera attentif à cette dynamique », a-t-elle assuré.

Présentant le bilan des travaux, Niton Camara, vice-présidente du comité d'organisation, a annoncé plusieurs actions destinées à prolonger les acquis du salon. Les contacts établis au cours de la rencontre seront regroupés dans une base de données, avec un suivi, en vue de la conclusion de partenariats.

Autre perspective majeure : l'élaboration d'un livre blanc du karité. Le document devra être soumis à la validation du Conseil du coton, de l'anacarde et du karité, avant sa présentation au gouvernement et aux partenaires concernés. La deuxième édition du Snka est annoncée pour 2028.