Cote d'Ivoire: Concours « Hello Cypher » - Le rap engagé pour éveiller les consciences des jeunes

L'Ong Réseau africain pour l'éducation et la santé (Raes), en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), mise sur le rap engagé pour sensibiliser les jeunes aux enjeux de société. La deuxième édition du concours « Hello Cypher » a été lancée le mercredi 14 octobre 2026, à la Maison des jeunes de Yopougon, à Abidjan.

À travers cette initiative, les organisateurs entendent faire de la musique un outil de sensibilisation aux sujets qui préoccupent la jeunesse, notamment les paris sportifs, la consommation de substances psychoactives, la santé reproductive, la confiance en soi et les perspectives d'avenir. « Nous sommes convaincus que le rap ivoire peut aujourd'hui transmettre énormément de messages à la jeunesse », a déclaré Aminata Sira Niang, représentante de l'Ong Raes.

Elle a expliqué que le concours vise à encourager les jeunes artistes à produire des textes engagés, capables de toucher leurs pairs et de susciter une prise de conscience.

Pour cette édition ivoirienne, une vingtaine de candidats ont été présélectionnés à l'issue d'une phase de freestyle devant un jury composé notamment du rappeur Suspect 95, de Fred Kadio, représentant de la structure Salivoire, et de l'auteur-compositeur Niedja. Quinze candidats ont été retenus pour la suite de la compétition.

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Le concours se poursuivra par une phase d'enregistrement en studio, accompagnée de séances de coaching artistique, avant une finale organisée sous forme de concert. Les candidats bénéficieront de conseils pour améliorer leur technique vocale et leur écriture, avec un accent particulier sur la production de textes porteurs de messages sociaux.

Les oeuvres aborderont également des thématiques telles que les violences basées sur le genre, la masculinité positive, la prévention des grossesses précoces et l'autonomisation des femmes. À travers ces sujets, les organisateurs souhaitent encourager une expression musicale qui dépasse le simple divertissement pour contribuer à la prévention et à la sensibilisation des jeunes.

Représentant le bureau de l'Unesco en Côte d'Ivoire, le responsable national du programme d'éducation, Désiré Gnackaby, a salué une initiative qui offre aux jeunes un cadre d'expression et de valorisation de leurs talents. « Le concours permet aux jeunes de s'exprimer », a-t-il souligné, estimant que le rap constitue un moyen privilégié pour la jeunesse africaine de faire entendre sa voix.

À l'issue de la compétition, le lauréat remportera un chèque d'un million de Fcfa. Les candidats classés deuxième et troisième recevront également des récompenses. Les autres participants pourront, quant à eux, gagner en visibilité et nouer des contacts avec des professionnels de la musique.

Selon Aminata Sira Niang, la première édition, organisée au Sénégal, a enregistré plus de 300 candidatures et généré environ 3,5 millions de vues ainsi que plus de 50 000 commentaires sur les quatre épisodes diffusés.

Avec « Hello Cypher », le Raes et l'Unesco ambitionnent de promouvoir une génération de rappeurs capables de mettre leur talent au service de la sensibilisation, en transformant leurs rimes en messages de prévention et leurs chansons en outils d'éveil des consciences.