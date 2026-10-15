Sénégal: Budget 2027 - Les dépenses projetées à 7363 milliards FCFA

Pour 2027, le budget du Sénégal selon le projet de loi de finances initiale, est projeté en en recettes à 6 012,1 milliards FCFA contre 5 848,7 milliards FCFA pour la loi de finances 2026 ajustée, soit une hausse de 163,4 milliards FCFA en valeur absolue et 2,8% en valeur relative.

En dépenses, le budget devrait ressortir à 7 363,7 milliards FCFA contre 7 583,9 milliards FCFA pour

la loi de finances 2026 ajustée, soit une baisse de 220,1 milliards FCFA en valeur absolue et 2,9% en valeur relative.

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Pour ce qui est du besoin de financement, il devrait s'établir à 6 608,7 milliards FCFA contre 6 774,2 milliards FCFA dans la LFI 2026 ajustée. Selon le Plfi, il est principalement composé de l'amortissement de la dette qui atteint 4 552 milliards FCFA, le financement du déficit budgétaire global pour 1 351,7 milliards FCFA, l'apurement d'arriérés intérieurs évalué à 480 milliards FCFA, les emprunts rétrocédés prévus à 175 milliards FCFA et la couverture du déficit OPEX pour 50 milliards FCFA.

Pour couvrir ce besoin, l'État fera recours aux marchés financiers et aux emprunts programmes pour un montant de 4 733,7 milliards FCFA, les emprunts projets pour 900 milliards FCFA, les tirages programmes pour 800 milliards FCFA et les emprunts rétrocédés pour 175 milliards FCFA.

L'élément déterminant dans la couverture du financement du budget 2027 est le retour du financement concessionnel, avec des appuis budgétaires de plus de 800 milliards FCFA, compte non tenu des financements en cours de négociation.

Ces appuis budgétaires concessionnels devront permettre de renforcer les capacités financières de l'état et de lui permettre de faire face aussi bien aux échéances de remboursement du service de la dette mais aussi de mettre en oeuvre des projets sociaux et économiques structurants pour un Sénégal souverain, juste et prospère.

Concernant les intérêts et commissions sur la dette publique, ils devraient évoluer à 1 303,9 milliards FCFA contre 1 285,2 milliards FCFA dans la LFI 2026 ajustée, soit une progression de 18,7 milliards FCFA. Pour le déficit budgétaire global, il devrait s'établit à 1 351,7 milliards FCFA contre 1 735,2 milliards FCFA dans la LFI 2026, soit une baisse de plus de 400 milliards FCFA.